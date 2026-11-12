Τρώτε με μέτρο «δελεαστικά» τρόφιμα με πρόσθετα προειδοποιεί ο ΠΟΥ – «Φρένο» και σε χρωστικές στις ΗΠΑ

Ο ΠΟΥ προειδοποιεί για λελογισμένη κατανάλωση «δελεαστικών» τροφίμων με πρόσθετα συστατικά - Νέα απόφαση και για τις χρωστικές από τον FDA στις ΗΠΑ