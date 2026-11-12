Τρώτε με μέτρο «δελεαστικά» τρόφιμα με πρόσθετα προειδοποιεί ο ΠΟΥ – «Φρένο» και σε χρωστικές στις ΗΠΑ
Τρώτε με μέτρο «δελεαστικά» τρόφιμα με πρόσθετα προειδοποιεί ο ΠΟΥ – «Φρένο» και σε χρωστικές στις ΗΠΑ
Ο ΠΟΥ προειδοποιεί για λελογισμένη κατανάλωση «δελεαστικών» τροφίμων με πρόσθετα συστατικά - Νέα απόφαση και για τις χρωστικές από τον FDA στις ΗΠΑ
Τα πρόσθετα συστατικά που δίνουν χρώμα, άρωμα και γλυκύτητα στα τρόφιμα βρίσκονται στο επίκεντρο δύο εξελίξεων των τελευταίων ημερών.
Ο αμερικανικός Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) «βάζει φρένο» στη χρήση τριών χημικών διαλυτών στην παρασκευή φυσικών χρωστικών. Την ίδια στιγμή, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) προτείνει, για πρώτη φορά, να λαμβάνονται υπόψη τα πρόσθετα στην αξιολόγηση των τροφίμων που πρέπει να καταναλώνονται με μέτρο.
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Ο αμερικανικός Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) «βάζει φρένο» στη χρήση τριών χημικών διαλυτών στην παρασκευή φυσικών χρωστικών. Την ίδια στιγμή, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) προτείνει, για πρώτη φορά, να λαμβάνονται υπόψη τα πρόσθετα στην αξιολόγηση των τροφίμων που πρέπει να καταναλώνονται με μέτρο.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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