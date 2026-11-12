Τρώτε με μέτρο «δελεαστικά» τρόφιμα με πρόσθετα προειδοποιεί ο ΠΟΥ – «Φρένο» και σε χρωστικές στις ΗΠΑ
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Τρόφιμα Χρωστικές ουσίες γλυκαντικά

Τρώτε με μέτρο «δελεαστικά» τρόφιμα με πρόσθετα προειδοποιεί ο ΠΟΥ – «Φρένο» και σε χρωστικές στις ΗΠΑ

Ο ΠΟΥ προειδοποιεί για λελογισμένη κατανάλωση «δελεαστικών» τροφίμων με πρόσθετα συστατικά - Νέα απόφαση και για τις χρωστικές από τον FDA στις ΗΠΑ

Τρώτε με μέτρο «δελεαστικά» τρόφιμα με πρόσθετα προειδοποιεί ο ΠΟΥ – «Φρένο» και σε χρωστικές στις ΗΠΑ
Σαβίνα Αποστολοπούλου
Τα πρόσθετα συστατικά που δίνουν χρώμα, άρωμα και γλυκύτητα στα τρόφιμα βρίσκονται στο επίκεντρο δύο εξελίξεων των τελευταίων ημερών.

Ο αμερικανικός Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) «βάζει φρένο» στη χρήση τριών χημικών διαλυτών στην παρασκευή φυσικών χρωστικών. Την ίδια στιγμή, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) προτείνει, για πρώτη φορά, να λαμβάνονται υπόψη τα πρόσθετα στην αξιολόγηση των τροφίμων που πρέπει να καταναλώνονται με μέτρο.

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Σαβίνα Αποστολοπούλου
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