Γονείς: Διαβάστε παραμύθια στα παιδιά και ξεκλειδώστε τη συναισθηματική τους νοημοσύνη

Η ανάγνωση παιδικών βιβλίων μπορεί να γίνει πολύτιμο εργαλείο συναισθηματικής ανάπτυξης - Πώς οι ιστορίες βοηθούν τα παιδιά να κατανοούν όσα αισθάνονται και τι μπορούν να κάνουν οι γονείς