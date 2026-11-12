Γονείς: Διαβάστε παραμύθια στα παιδιά και ξεκλειδώστε τη συναισθηματική τους νοημοσύνη
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Παραμύθια Ανάγνωση

Γονείς: Διαβάστε παραμύθια στα παιδιά και ξεκλειδώστε τη συναισθηματική τους νοημοσύνη

Η ανάγνωση παιδικών βιβλίων μπορεί να γίνει πολύτιμο εργαλείο συναισθηματικής ανάπτυξης - Πώς οι ιστορίες βοηθούν τα παιδιά να κατανοούν όσα αισθάνονται και τι μπορούν να κάνουν οι γονείς

Γονείς: Διαβάστε παραμύθια στα παιδιά και ξεκλειδώστε τη συναισθηματική τους νοημοσύνη
Μαρία Κοτοπούλη
Μπορεί ένα παιδικό βιβλίο να βοηθήσει τα παιδιά να κατανοήσουν καλύτερα τον συναισθηματικό τους κόσμο; Η ανάγνωση δεν ενισχύει μόνο τις γλωσσικές δεξιότητες και τη μελλοντική σχολική επίδοση, αλλά μπορεί να συμβάλει και στην ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης, μιας σημαντικής ικανότητας που επιτρέπει στα παιδιά να αναγνωρίζουν, να εκφράζουν και σταδιακά να διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους.

Τη σημασία των βιβλίων για τη συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών αναδεικνύει η Heather Rose Artushin, MSW, LISW-CP, θεραπεύτρια παιδιών και οικογενειών, σε άρθρο της στο Psychology Today, παρουσιάζοντας τις απόψεις της συγγραφέα παιδικών βιβλίων Sandra V. Feder. Η Feder δημιούργησε τη σειρά εικονογραφημένων βιβλίων «Emotions and Me», με ιστορίες αφιερωμένες στον θυμό, τη γαλήνη, τη συστολή και τη μοναξιά. Στόχος της είναι να βοηθήσει τα παιδιά να αναγνωρίζουν τις εμπειρίες τους μέσα από τους ήρωες και να ανακαλύπτουν τρόπους διαχείρισης των συναισθημάτων τους.

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Μαρία Κοτοπούλη
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