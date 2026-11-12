Ποιος «κοιτάει» τους φροντιστές των ασθενών με καρκίνο; 5 συμβουλές αυτοφροντίδας από τους ειδικούς
Ποιος «κοιτάει» τους φροντιστές των ασθενών με καρκίνο; 5 συμβουλές αυτοφροντίδας από τους ειδικούς
Η φροντίδα ενός ανθρώπου με καρκίνο μπορεί να επιβαρύνει σημαντικά τη σωματική και ψυχική υγεία των οικείων του – Ειδικοί εξηγούν πώς μπορούν οι φροντιστές να προστατεύσουν τον εαυτό τους χωρίς να παραμελούν τον άνθρωπό τους
Η διάγνωση του καρκίνου αλλάζει τη ζωή όχι μόνο του ασθενούς, αλλά και των ανθρώπων που βρίσκονται δίπλα του. Ποιος, όμως, φροντίζει εκείνους που αναλαμβάνουν καθημερινά τη φροντίδα ενός αγαπημένου προσώπου; Από τη διαχείριση των θεραπειών και των ιατρικών ραντεβού μέχρι τις δουλειές του σπιτιού και την ψυχολογική υποστήριξη, οι φροντιστές καλούνται να ανταποκριθούν σε πολλαπλούς ρόλους, παραμελώντας πολλές φορές τις δικές τους ανάγκες.
Η Kate Lally, γιατρός παρηγορικής φροντίδας, ακούει συχνά τους ασθενείς να λένε για τον άνθρωπο που τους φροντίζει: «Δεν ξέρω τι θα έκανα χωρίς αυτόν». Ωστόσο, οι ίδιοι οι φροντιστές τείνουν να υποβαθμίζουν τις δυσκολίες τους. «Σχεδόν πάντα λένε: “Εγώ δεν περνάω τίποτα. Εσύ είσαι αυτός που περνάει όλα τα δύσκολα”», εξηγεί η ειδικός στη Washington Post, επισημαίνοντας ότι η φροντίδα του εαυτού τους είναι απαραίτητη για να μπορούν να συνεχίσουν να προσφέρουν ουσιαστική βοήθεια.
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Η Kate Lally, γιατρός παρηγορικής φροντίδας, ακούει συχνά τους ασθενείς να λένε για τον άνθρωπο που τους φροντίζει: «Δεν ξέρω τι θα έκανα χωρίς αυτόν». Ωστόσο, οι ίδιοι οι φροντιστές τείνουν να υποβαθμίζουν τις δυσκολίες τους. «Σχεδόν πάντα λένε: “Εγώ δεν περνάω τίποτα. Εσύ είσαι αυτός που περνάει όλα τα δύσκολα”», εξηγεί η ειδικός στη Washington Post, επισημαίνοντας ότι η φροντίδα του εαυτού τους είναι απαραίτητη για να μπορούν να συνεχίσουν να προσφέρουν ουσιαστική βοήθεια.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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