Ποιος «κοιτάει» τους φροντιστές των ασθενών με καρκίνο; 5 συμβουλές αυτοφροντίδας από τους ειδικούς

Η φροντίδα ενός ανθρώπου με καρκίνο μπορεί να επιβαρύνει σημαντικά τη σωματική και ψυχική υγεία των οικείων του – Ειδικοί εξηγούν πώς μπορούν οι φροντιστές να προστατεύσουν τον εαυτό τους χωρίς να παραμελούν τον άνθρωπό τους