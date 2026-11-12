Ναρκωτικά: 2 στους 3 Έλληνες τα θεωρούν σοβαρό πρόβλημα στη γειτονιά τους
Ναρκωτικά: 2 στους 3 Έλληνες τα θεωρούν σοβαρό πρόβλημα στη γειτονιά τους
Το 63% προκρίνει τη θεραπεία αντί για τη φυλακή, έναντι 45% στην ΕΕ – Τι δείχνει η πανευρωπαϊκή έρευνα για την κάνναβη, τους ανηλίκους και την επανένταξη
Δύο στους τρεις πολίτες στην Ελλάδα (66%) θεωρούν τη χρήση ουσιών «σοβαρό ή πολύ σοβαρό πρόβλημα στην περιοχή τους», έναντι 60% στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ταυτόχρονα, η χώρα κατατάσσεται ψηλά στην ΕΕ ως προς την υποστήριξη της θεραπείας, της πρόληψης και της κοινωνικής επανένταξης.
Αυτή είναι η εικόνα που προκύπτει από την πανευρωπαϊκή έρευνα κοινής γνώμης του Οργανισμού της ΕΕ για τα Ναρκωτικά (EUDA). Στο ερωτηματολόγιο απάντησαν 95.883 άτομα 15 ετών και άνω, από τα οποία 76.766 στα κράτη-μέλη και 3.011 στη χώρα μας, από τα τέλη Ιουνίου έως τα μέσα Ιουλίου 2026.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Αυτή είναι η εικόνα που προκύπτει από την πανευρωπαϊκή έρευνα κοινής γνώμης του Οργανισμού της ΕΕ για τα Ναρκωτικά (EUDA). Στο ερωτηματολόγιο απάντησαν 95.883 άτομα 15 ετών και άνω, από τα οποία 76.766 στα κράτη-μέλη και 3.011 στη χώρα μας, από τα τέλη Ιουνίου έως τα μέσα Ιουλίου 2026.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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