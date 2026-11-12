Ναρκωτικά: 2 στους 3 Έλληνες τα θεωρούν σοβαρό πρόβλημα στη γειτονιά τους

Το 63% προκρίνει τη θεραπεία αντί για τη φυλακή, έναντι 45% στην ΕΕ – Τι δείχνει η πανευρωπαϊκή έρευνα για την κάνναβη, τους ανηλίκους και την επανένταξη