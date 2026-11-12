Κρίση ακόμη και για την Mercedes: Αναστέλλονται όλες οι νέες επενδύσεις στη Γερμανία, εξετάζεται το κλείσιμο εργοστασίων
Κρίση ακόμη και για την Mercedes: Αναστέλλονται όλες οι νέες επενδύσεις στη Γερμανία, εξετάζεται το κλείσιμο εργοστασίων
«Χωρίς αναπροσαρμογή της δομής των δαπανών «η αυτοκινητοβιομηχανία στη Γερμανία θα εξαφανιστεί», διευκρινίζει ειδικός στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας
Σχεδόν καμία άλλη μάρκα αυτοκινήτων παγκοσμίως δεν ενσαρκώνει το «Made in Germany» όσο η Mercedes-Benz. Ωστόσο, τώρα ακόμη και ο κατασκευαστής αυτοκινήτων της Στουτγάρδης φαίνεται πως εξετάζει το ενδεχόμενο κλεισίματος εργοστασίων. Εν μέσω της διαμάχης για τα υψηλά εργατικά κόστη, η Mercedes αυξάνει την πίεση προς το συμβούλιο εργαζομένων και το συνδικάτο IG Metall. Το διοικητικό συμβούλιο αποφάσισε να αναστείλει προς το παρόν όλες τις περαιτέρω επενδύσεις στις γερμανικές εγκαταστάσεις.
Όπως εξηγεί σε συνέντευξή της στο εσωτερικό δίκτυο της Mercedes η διευθύντρια ανθρώπινου δυναμικού, Britta Seeger: «Είμαστε πλέον αναγκασμένοι να εξετάσουμε συγκεκριμένα και λεπτομερώς ποιες εγκαταστάσεις στη Γερμανία μπορούμε ακόμα να διατηρήσουμε». Παρόλο, που σύμφωνα με την ίδια «η εταιρεία θέλει να αποφύγει το κλείσιμο εργοστασίων με κάθε κόστος, δυστυχώς, πρέπει πλέον να εξετάσουμε αυτή την επιλογή πιο σοβαρά».
Σημειώνεται ότι πριν από λίγους μήνες ο κολοσσός της γερμανικής αυτοκινητβιομηχανίας, Volkswagen ανακοίνωσε κλείσιμο εργοστασίων και σημαντική μείωση προσωπικού.
Γι' αυτό το λόγο το Διοικητικό Συμβούλιο ζητά, μεταξύ άλλων, επιμήκυνση του ωραρίου εργασίας χωρίς αντιστάθμιση μισθού. Επίσης, ειδικές πληρωμές, όπως η συμμετοχή στα κέρδη, το επίδομα διακοπών και το χριστουγεννιάτικο επίδομα βρίσκονται στη λίστα των περικοπών.
Ο διευθυντής που είναι υπεύθυνος για την παραγωγή της Mercedes, Michael Schiebe, είχε ήδη προειδοποιήσει ότι δύο γερμανικά εργοστάσια ενδέχεται να κλείσουν, εάν δεν μειωθούν τα κόστη. Αυτό θα μπορούσε να επηρεάσει τόσο ένα εργοστάσιο συναρμολόγησης όσο και ένα λεγόμενο εργοστάσιο συστήματος μετάδοσης κίνησης, στο οποίο κατασκευάζονται εξαρτήματα οχημάτων. Η Mercedes λειτουργεί, μεταξύ άλλων, εργοστάσια στη Στουτγάρδη, το Αμβούργο και το Βερολίνο.
Η υπουργός Οικονομίας Κατερίνα Ράιχε προειδοποιεί παρά τα βελτιωμένα στοιχεία: «Αυτό είναι ένα σημαντικό μήνυμα, αλλά είναι μόνο η αρχή». Χωρίς περαιτέρω μεταρρυθμίσεις, η νέα ελπίδα για ανάπτυξη ενδέχεται να εξανεμιστεί γρήγορα.
Όπως εξηγεί σε συνέντευξή της στο εσωτερικό δίκτυο της Mercedes η διευθύντρια ανθρώπινου δυναμικού, Britta Seeger: «Είμαστε πλέον αναγκασμένοι να εξετάσουμε συγκεκριμένα και λεπτομερώς ποιες εγκαταστάσεις στη Γερμανία μπορούμε ακόμα να διατηρήσουμε». Παρόλο, που σύμφωνα με την ίδια «η εταιρεία θέλει να αποφύγει το κλείσιμο εργοστασίων με κάθε κόστος, δυστυχώς, πρέπει πλέον να εξετάσουμε αυτή την επιλογή πιο σοβαρά».
Σημειώνεται ότι πριν από λίγους μήνες ο κολοσσός της γερμανικής αυτοκινητβιομηχανίας, Volkswagen ανακοίνωσε κλείσιμο εργοστασίων και σημαντική μείωση προσωπικού.
Mercedes stoppt alle weiteren Investitionen in Deutschland – Werksschließungen werden geprüft https://t.co/h6BDpzfkRg https://t.co/vz7sKhbZR6— WELT (@welt) November 12, 2026
Οι γερμανικές εγκαταστάσεις είναι υπερβολικά δαπανηρέςΌπως αναφέρει δημοσίευμα της Bild, η Mercedes θεωρεί ότι οι γερμανικές εγκαταστάσεις της είναι υπερβολικά δαπανηρές. Σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας, μια ώρα εργασίας στην παραγωγή κοστίζει εδώ, σε ορισμένες περιπτώσεις, έως και πέντε φορές περισσότερο από ό,τι στην Ανατολική Ευρώπη.
Γι' αυτό το λόγο το Διοικητικό Συμβούλιο ζητά, μεταξύ άλλων, επιμήκυνση του ωραρίου εργασίας χωρίς αντιστάθμιση μισθού. Επίσης, ειδικές πληρωμές, όπως η συμμετοχή στα κέρδη, το επίδομα διακοπών και το χριστουγεννιάτικο επίδομα βρίσκονται στη λίστα των περικοπών.
Ο διευθυντής που είναι υπεύθυνος για την παραγωγή της Mercedes, Michael Schiebe, είχε ήδη προειδοποιήσει ότι δύο γερμανικά εργοστάσια ενδέχεται να κλείσουν, εάν δεν μειωθούν τα κόστη. Αυτό θα μπορούσε να επηρεάσει τόσο ένα εργοστάσιο συναρμολόγησης όσο και ένα λεγόμενο εργοστάσιο συστήματος μετάδοσης κίνησης, στο οποίο κατασκευάζονται εξαρτήματα οχημάτων. Η Mercedes λειτουργεί, μεταξύ άλλων, εργοστάσια στη Στουτγάρδη, το Αμβούργο και το Βερολίνο.
Σύμφωνα με τον ειδικό στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας, καθηγητή Ferdinand Dudenhöffer, η ανακοίνωση της Mercedes δεν αποτελεί έκπληξη. «Η Mercedes τονίζει εδώ και μήνες πόσο δύσκολη είναι η κατάσταση στη Γερμανία», τόνισε στην Bild, ενώ επέκρινε το συνδικάτο IG Metall: «Αγωνίζονται για προνόμια που κοστίζουν τις θέσεις εργασίας των υπαλλήλων». Χωρίς αναπροσαρμογή της δομής των δαπανών «η αυτοκινητοβιομηχανία στη Γερμανία θα εξαφανιστεί», διευκρινίζει ο ειδικός στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας.
Der große Auto-Machtkampf beginnt – Mercedes und VW auf Konfrontation mit der IG Metall https://t.co/WPvrmwYejf https://t.co/rEgXWlgVK4— WELT (@welt) November 12, 2026
Η γερμανική οικονομία αναμένει ελάχιστη ανάπτυξηΗ γερμανική οικονομία βρίσκεται σε κρίση εδώ και χρόνια. Παρότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση προβλέπει για το 2026 ελάχιστη ανάπτυξη 1,3% και ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς μιλά για «καλά νέα», ωστόσο, μεγάλο μέρος αυτής της ανάπτυξης οφείλεται σε κρατικές επενδύσεις.
Η υπουργός Οικονομίας Κατερίνα Ράιχε προειδοποιεί παρά τα βελτιωμένα στοιχεία: «Αυτό είναι ένα σημαντικό μήνυμα, αλλά είναι μόνο η αρχή». Χωρίς περαιτέρω μεταρρυθμίσεις, η νέα ελπίδα για ανάπτυξη ενδέχεται να εξανεμιστεί γρήγορα.
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