Πώς καταλαβαίνουμε ότι κάποιος λέει ψέματα; Πείραμα με «εικονικό έγκλημα» δίνει την απάντηση
Πώς καταλαβαίνουμε ότι κάποιος λέει ψέματα; Πείραμα με «εικονικό έγκλημα» δίνει την απάντηση
Το βλέμμα και η γλώσσα του σώματος μπορούν να τεθούν υπό έλεγχο. Υπάρχει όμως κάτι που δυσκολεύεται περισσότερο να κρύψει ένας ψεύτης: την επιπλέον προσπάθεια που καταβάλλει ο εγκέφαλός του για να μην προδοθεί
Σας έχει τύχει να ακούτε κάποιον να εξιστορεί ένα γεγονός και, χωρίς να μπορείτε να προσδιορίσετε ακριβώς το γιατί, να αισθάνεστε ότι κάτι στην ιστορία του «δεν κολλάει»; Μια μικρή καθυστέρηση πριν απαντήσει, ένας δισταγμός, μια ανεπαίσθητη ένταση μπορεί να είναι αρκετά για να σας βάλουν σε σκέψεις.
Δεν σημαίνει απαραίτητα ότι έχετε απέναντί σας έναν ψεύτη. Η επιστήμη, άλλωστε, δεν έχει εντοπίσει ένα και μοναδικό σημάδι που να αποκαλύπτει με βεβαιότητα ένα ψέμα. Νέα έρευνα, ωστόσο, φωτίζει έναν μηχανισμό που μπορεί να κάνει την εξαπάτηση πιο δύσκολη απ’ όσο νομίζουμε: το να πούμε ψέματα απαιτεί από τον εγκέφαλο περισσότερη προσπάθεια από το να πούμε την αλήθεια.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Δεν σημαίνει απαραίτητα ότι έχετε απέναντί σας έναν ψεύτη. Η επιστήμη, άλλωστε, δεν έχει εντοπίσει ένα και μοναδικό σημάδι που να αποκαλύπτει με βεβαιότητα ένα ψέμα. Νέα έρευνα, ωστόσο, φωτίζει έναν μηχανισμό που μπορεί να κάνει την εξαπάτηση πιο δύσκολη απ’ όσο νομίζουμε: το να πούμε ψέματα απαιτεί από τον εγκέφαλο περισσότερη προσπάθεια από το να πούμε την αλήθεια.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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