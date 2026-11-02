Πώς καταλαβαίνουμε ότι κάποιος λέει ψέματα; Πείραμα με «εικονικό έγκλημα» δίνει την απάντηση

Το βλέμμα και η γλώσσα του σώματος μπορούν να τεθούν υπό έλεγχο. Υπάρχει όμως κάτι που δυσκολεύεται περισσότερο να κρύψει ένας ψεύτης: την επιπλέον προσπάθεια που καταβάλλει ο εγκέφαλός του για να μην προδοθεί