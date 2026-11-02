Οι νέοι της Gen Z θέλουν φίλους, αλλά δεν ξέρουν πού να τους βρουν – Μπορεί το γυμναστήριο να γίνει ο νέος «τρίτος χώρος»;
Οι νέοι της Gen Z θέλουν φίλους, αλλά δεν ξέρουν πού να τους βρουν – Μπορεί το γυμναστήριο να γίνει ο νέος «τρίτος χώρος»;
Οι νέοι δυσκολεύονται να κάνουν νέες γνωριμίες, αλλά δεν φταίνε μόνο οι ίδιοι - Πώς είναι η κοινωνική ζωή μιας γενιάς που δηλώνει ότι θέλει περισσότερη ανθρώπινη επαφή
Θέλουν περισσότερους φίλους, αναζητούν ευκαιρίες για να γνωρίσουν νέους ανθρώπους και προτιμούν τις συναντήσεις πρόσωπο με πρόσωπο. Αν νομίζετε ότι μιλάμε για κάποια από τις γενιές περασμένων δεκαετιών, όπως η Gen X, θα χρειαστεί να συνεχίσετε να διαβάζετε. Γιατί οι παραπάνω φράσεις αντικατοπτρίζουν όσα ψάχνουν οι νέοι της Gen Z.
Αυτή η φαινομενική αντίφαση βρίσκεται στο επίκεντρο νέας δημοσκόπησης σε 1.000 άτομα της Gen Z, η οποία σκιαγραφεί μια γενιά που δεν φαίνεται να έχει χάσει την επιθυμία για ανθρώπινη επαφή, αλλά δυσκολεύεται να βρει τον χρόνο, τα χρήματα και κυρίως τις κατάλληλες συνθήκες για να τη δημιουργήσει.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Αυτή η φαινομενική αντίφαση βρίσκεται στο επίκεντρο νέας δημοσκόπησης σε 1.000 άτομα της Gen Z, η οποία σκιαγραφεί μια γενιά που δεν φαίνεται να έχει χάσει την επιθυμία για ανθρώπινη επαφή, αλλά δυσκολεύεται να βρει τον χρόνο, τα χρήματα και κυρίως τις κατάλληλες συνθήκες για να τη δημιουργήσει.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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