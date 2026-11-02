Γονείς, αφήστε το παιδί να τρέξει, να σκαρφαλώσει, να ρισκάρει – Τι κερδίζει με το περιπετειώδες παιχνίδι

Το σκαρφάλωμα στα δέντρα, το γρήγορο ποδήλατο και το ελεύθερο παιχνίδι στη φύση μπορεί να προσφέρουν στα παιδιά πολύτιμες εμπειρίες - Τι έδειξε η μεγαλύτερη διεθνής μελέτη για το περιπετειώδες παιχνίδι