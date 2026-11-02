Γονείς, αφήστε το παιδί να τρέξει, να σκαρφαλώσει, να ρισκάρει – Τι κερδίζει με το περιπετειώδες παιχνίδι
Γονείς, αφήστε το παιδί να τρέξει, να σκαρφαλώσει, να ρισκάρει – Τι κερδίζει με το περιπετειώδες παιχνίδι
Το σκαρφάλωμα στα δέντρα, το γρήγορο ποδήλατο και το ελεύθερο παιχνίδι στη φύση μπορεί να προσφέρουν στα παιδιά πολύτιμες εμπειρίες - Τι έδειξε η μεγαλύτερη διεθνής μελέτη για το περιπετειώδες παιχνίδι
Να σκαρφαλώσει στο δέντρο ή είναι πολύ ψηλά; Να κατέβει την κατηφόρα με το ποδήλατο ή να του φωνάξουμε να κόψει ταχύτητα; Να εξερευνήσει μόνο του ή είναι προτιμότερο να βρισκόμαστε συνεχώς δίπλα του; Για τους γονείς, είναι σχεδόν έμφυτη η παρόρμηση να προστατεύσουν το παιδί από κάθε πιθανό κίνδυνο.
Μια μεγάλη διεθνής επιστημονική ανασκόπηση, όμως, έρχεται να αναδείξει και την άλλη πλευρά: οι ευκαιρίες για περιπετειώδες παιχνίδι σε εξωτερικούς χώρους συνδέονται με καλύτερη σωματική και ψυχική υγεία των παιδιών, αλλά και με οφέλη στην κοινωνική και γνωστική τους ανάπτυξη. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη διεθνή μελέτη που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα για το λεγόμενο «ριψοκίνδυνο παιχνίδι». Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από διεθνή επιστημονική ομάδα με επικεφαλής το University of Exeter και το University of British Columbia και δημοσιεύθηκε στο PLOS One.
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Μια μεγάλη διεθνής επιστημονική ανασκόπηση, όμως, έρχεται να αναδείξει και την άλλη πλευρά: οι ευκαιρίες για περιπετειώδες παιχνίδι σε εξωτερικούς χώρους συνδέονται με καλύτερη σωματική και ψυχική υγεία των παιδιών, αλλά και με οφέλη στην κοινωνική και γνωστική τους ανάπτυξη. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη διεθνή μελέτη που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα για το λεγόμενο «ριψοκίνδυνο παιχνίδι». Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από διεθνή επιστημονική ομάδα με επικεφαλής το University of Exeter και το University of British Columbia και δημοσιεύθηκε στο PLOS One.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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