Η AfD ζητά τέλος στη στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία και επαναπροσέγγιση της Γερμανίας με τη Ρωσία

Το γερμανικό κόμμα προτείνει στενότερη συνεργασία με τον Τραμπ και σχέδιο για σύνοδο κορυφής με ΗΠΑ και Ρωσία για την επαναλειτουργία των Nord Stream





Σε δύο νέα έγγραφα εξωτερικής πολιτικής, το



Οι σχέσεις με τον Τραμπ και η αμερικανική εξωτερική πολιτική Τα δύο έγγραφα παρουσίασαν στο Βερολίνο οι αρμόδιοι για θέματα εξωτερικής πολιτικής της κοινοβουλευτικής ομάδας της AfD, Στέφαν Κόιτερ, Μάρκους Φρονμάιερ και Γκέρολντ Ότεν, επιβεβαιώνοντας τον προσανατολισμό του κόμματος προς την ενίσχυση των σχέσεων τόσο με την Ουάσινγκτον όσο και με τη Μόσχα.



Στο κείμενο που αφορά τις γερμανοαμερικανικές σχέσεις, οι συντάκτες υποστηρίζουν ότι η Ευρώπη και οι Ηνωμένες Πολιτείες συνδέονται άρρηκτα μέσω της κοινής ιστορίας και του πολιτισμού τους. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στα εκατομμύρια των απογόνων Γερμανών μεταναστών που ζουν στις ΗΠΑ, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τον ίδιο τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.



Η AfD τάσσεται υπέρ μιας «αμοιβαία επωφελούς και ρεαλιστικής διατλαντικής συνεργασίας», εκφράζοντας τη στήριξή της σε συγκεκριμένες πτυχές της αναδιάρθρωσης της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής υπό τον Τραμπ.







Οι συντάκτες των εγγράφων εκφράζονται θετικά για την αμερικανική πολιτική σχετικά με τη Διώρυγα του Παναμά, τη Βενεζουέλα, την Κούβα και τη Γροιλανδία. Διευκρινίζουν, ωστόσο, ότι απορρίπτουν ενδεχόμενη προσάρτηση της Γροιλανδίας χωρίς τη συγκατάθεση τόσο της Δανίας όσο και της ίδιας της Γροιλανδίας.



Παράλληλα, η AfD χαιρετίζει το ενδεχόμενο περιορισμού της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στη Γερμανία, καθώς και τη μη ανάπτυξη αμερικανικών πυραυλικών συστημάτων στο γερμανικό έδαφος.



Κλείσιμο Σχέδιο για σύνοδο κορυφής με ΗΠΑ και Ρωσία για τους Nord Stream Στο δεύτερο έγγραφο, το οποίο επικεντρώνεται στις σχέσεις Γερμανίας και Ρωσίας, η AfD επαναφέρει το αίτημά της για επαναλειτουργία των αγωγών φυσικού αερίου Nord Stream, επιδιώκοντας την αποκατάσταση της ενεργειακής συνεργασίας με τη Μόσχα.



Στο πλαίσιο αυτό, προτείνεται η πραγματοποίηση συνόδου κορυφής την άνοιξη του 2027, πιθανότατα στο Αμπού Ντάμπι, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Ρωσίας και των Ηνωμένων Πολιτειών.



Αντικείμενο των συνομιλιών θα είναι η επαναλειτουργία των αγωγών, αλλά και η διερεύνηση ευρύτερων δυνατοτήτων οικονομικής και ενεργειακής συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών.



Παράλληλα, το κόμμα ζητά την κατάργηση των οικονομικών κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στη Ρωσία και τον τερματισμό της στρατιωτικής υποστήριξης προς την Ουκρανία.



Τον τερματισμό της στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία , την άρση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας και την αποκατάσταση των οικονομικών και ενεργειακών σχέσεων με τη Μόσχα ζητά η Εναλλακτική για τη Γερμανία ( AfD ), παρουσιάζοντας παράλληλα τις θέσεις της για στενότερη συνεργασία με την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ.Σε δύο νέα έγγραφα εξωτερικής πολιτικής, το γερμανικό κόμμα προτείνει ακόμη τη διοργάνωση συνόδου κορυφής με τη συμμετοχή εκπροσώπων των ΗΠΑ και της Ρωσίας, με βασικό αντικείμενο την επαναλειτουργία των αγωγών φυσικού αερίου Nord Stream.Τα δύο έγγραφα παρουσίασαν στο Βερολίνο οι αρμόδιοι για θέματα εξωτερικής πολιτικής της κοινοβουλευτικής ομάδας της AfD, Στέφαν Κόιτερ, Μάρκους Φρονμάιερ και Γκέρολντ Ότεν, επιβεβαιώνοντας τον προσανατολισμό του κόμματος προς την ενίσχυση των σχέσεων τόσο με την Ουάσινγκτον όσο και με τη Μόσχα.Στο κείμενο που αφορά τις γερμανοαμερικανικές σχέσεις, οι συντάκτες υποστηρίζουν ότι η Ευρώπη και οι Ηνωμένες Πολιτείες συνδέονται άρρηκτα μέσω της κοινής ιστορίας και του πολιτισμού τους. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στα εκατομμύρια των απογόνων Γερμανών μεταναστών που ζουν στις ΗΠΑ, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τον ίδιο τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.Η AfD τάσσεται υπέρ μιας «αμοιβαία επωφελούς και ρεαλιστικής διατλαντικής συνεργασίας», εκφράζοντας τη στήριξή της σε συγκεκριμένες πτυχές της αναδιάρθρωσης της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής υπό τον Τραμπ.Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η αντίθεση της αμερικανικής κυβέρνησης σε αυτό που το γερμανικό κόμμα χαρακτηρίζει «woke ιδεολογία» στους διεθνείς οργανισμούς, αλλά και η επιδίωξη της Ουάσινγκτον να εδραιώσει την κυριαρχία της στο Δυτικό Ημισφαίριο.Οι συντάκτες των εγγράφων εκφράζονται θετικά για την αμερικανική πολιτική σχετικά με τη Διώρυγα του Παναμά, τη Βενεζουέλα, την Κούβα και τη Γροιλανδία. Διευκρινίζουν, ωστόσο, ότι απορρίπτουν ενδεχόμενη προσάρτηση της Γροιλανδίας χωρίς τη συγκατάθεση τόσο της Δανίας όσο και της ίδιας της Γροιλανδίας.Παράλληλα, η AfD χαιρετίζει το ενδεχόμενο περιορισμού της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στη Γερμανία, καθώς και τη μη ανάπτυξη αμερικανικών πυραυλικών συστημάτων στο γερμανικό έδαφος.Στο δεύτερο έγγραφο, το οποίο επικεντρώνεται στις σχέσεις Γερμανίας και Ρωσίας, η AfD επαναφέρει το αίτημά της για επαναλειτουργία των αγωγών φυσικού αερίου Nord Stream, επιδιώκοντας την αποκατάσταση της ενεργειακής συνεργασίας με τη Μόσχα.Στο πλαίσιο αυτό, προτείνεται η πραγματοποίηση συνόδου κορυφής την άνοιξη του 2027, πιθανότατα στο Αμπού Ντάμπι, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Ρωσίας και των Ηνωμένων Πολιτειών.Αντικείμενο των συνομιλιών θα είναι η επαναλειτουργία των αγωγών, αλλά και η διερεύνηση ευρύτερων δυνατοτήτων οικονομικής και ενεργειακής συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών.Παράλληλα, το κόμμα ζητά την κατάργηση των οικονομικών κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στη Ρωσία και τον τερματισμό της στρατιωτικής υποστήριξης προς την Ουκρανία.

«Μη ρεαλιστική η ανάκτηση της Κριμαίας από την Ουκρανία» Ιδιαίτερη σημασία έχει η διατύπωση των θέσεων της AfD για τον πόλεμο στην Ουκρανία, καθώς στο νέο έγγραφο δεν επαναλαμβάνεται η καταδίκη της ρωσικής εισβολής, την οποία είχε εκφράσει η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος το 2022.



Αντίθετα, οι συντάκτες υποστηρίζουν ότι «ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι μια τραγωδία που πρέπει να τελειώσει το συντομότερο δυνατό με μια ειρηνική διευθέτηση η οποία θα λαμβάνει υπόψη τα συμφέροντα ασφάλειας όλων των πλευρών της σύγκρουσης».



Σύμφωνα με τις προτάσεις της AfD, η Ουκρανία δεν θα πρέπει να ενταχθεί ούτε στο ΝΑΤΟ ούτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά να παραμείνει ουδέτερο κράτος, με την προϋπόθεση ότι η Ρωσία θα αναγνωρίζει την κρατική της υπόσταση και την κυριαρχία της.



Το κόμμα διατυπώνει επίσης τη θέση ότι η επιστροφή όλων των κατεχόμενων ουκρανικών εδαφών υπό τον έλεγχο του Κιέβου δεν αποτελεί ρεαλιστικό στόχο.



«Η ανάκτηση όλων των εδαφών, συμπεριλαμβανομένης της Κριμαίας, είναι μη ρεαλιστική», αναφέρεται χαρακτηριστικά στο έγγραφο.



Οι συντάκτες προσθέτουν ότι η συνέχιση της ύπαρξης της Ουκρανίας ως ανεξάρτητου κράτους, καθώς και η ασφάλεια των εδαφών που θα διατηρήσει μετά από ενδεχόμενη εκεχειρία ή ειρηνευτική συμφωνία, θα πρέπει να διασφαλιστούν μέσω διεθνών εγγυήσεων.



Τον ρόλο αυτό, σύμφωνα με την πρόταση, θα πρέπει να αναλάβουν εγγυήτριες δυνάμεις οι οποίες, κατά προτίμηση, δεν συμμετέχουν στην υφιστάμενη σύγκρουση.