5 τρόποι να φροντίσουμε καλά τον εαυτό μας τις κρύες ημέρες του χειμώνα
5 τρόποι να φροντίσουμε καλά τον εαυτό μας τις κρύες ημέρες του χειμώνα
Οι μικρότερες ημέρες, το κρύο και οι περισσότερες ώρες σκοταδιού μπορούν να επηρεάσουν τη διάθεση και την ενέργειά μας. Δύο ειδικοί εξηγούν πώς μπορούμε να προσαρμοστούμε στη νέα εποχή, φροντίζοντας περισσότερο τον εαυτό μας
Το ξυπνητήρι χτυπά και έξω είναι ακόμη σκοτεινά. Το απόγευμα φτάνει πριν καλά καλά ολοκληρωθούν οι υποχρεώσεις της ημέρας, ενώ το κρύο κάνει τον καναπέ να μοιάζει πολύ πιο ελκυστικός από μια βόλτα έξω. Με την αλλαγή της ώρας και την έλευση του χειμώνα, η καθημερινότητα αποκτά διαφορετικούς ρυθμούς — και μαζί της μπορεί να αλλάξει και η διάθεσή μας.
Για αρκετούς ανθρώπους, οι μικρότερες ημέρες συνοδεύονται από μειωμένη ενέργεια, δυσκολία στο πρωινό ξύπνημα ή μια γενικότερη αίσθηση μελαγχολίας. Αυτό δε σημαίνει απαραίτητα ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα – αναδεικνύει όμως μια καλή ευκαιρία να δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή στις ανάγκες μας.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Για αρκετούς ανθρώπους, οι μικρότερες ημέρες συνοδεύονται από μειωμένη ενέργεια, δυσκολία στο πρωινό ξύπνημα ή μια γενικότερη αίσθηση μελαγχολίας. Αυτό δε σημαίνει απαραίτητα ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα – αναδεικνύει όμως μια καλή ευκαιρία να δώσουμε μεγαλύτερη προσοχή στις ανάγκες μας.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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