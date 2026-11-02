5 τρόποι να φροντίσουμε καλά τον εαυτό μας τις κρύες ημέρες του χειμώνα

Οι μικρότερες ημέρες, το κρύο και οι περισσότερες ώρες σκοταδιού μπορούν να επηρεάσουν τη διάθεση και την ενέργειά μας. Δύο ειδικοί εξηγούν πώς μπορούμε να προσαρμοστούμε στη νέα εποχή, φροντίζοντας περισσότερο τον εαυτό μας