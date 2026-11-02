Είναι κατάθλιψη ή άνοια; 5 σημαντικές διαφορές που μας βοηθούν να τις ξεχωρίσουμε
Είναι κατάθλιψη ή άνοια; 5 σημαντικές διαφορές που μας βοηθούν να τις ξεχωρίσουμε
Η δυσκολία στη μνήμη, η μειωμένη συγκέντρωση και η νοητική επιβράδυνση δεν αποτελούν πάντοτε ενδείξεις άνοιας. Η κατάθλιψη μπορεί να προκαλέσει παρόμοια συμπτώματα, γεγονός που καθιστά σημαντική τη σωστή αξιολόγηση
Τα συμπτώματα εμφανίζονται σταδιακά: Ξεχνούν πιο συχνά, δυσκολεύονται να συγκεντρωθούν, καθυστερούν να ολοκληρώσουν απλές καθημερινές δραστηριότητες ή δείχνουν να έχουν χάσει το ενδιαφέρον τους για όσα άλλοτε τους ευχαριστούσαν – πρόκειται για ενδείξεις που εμφανίζονται σε αρκετούς ηλικιωμένους. Για τους οικείους τους, η πρώτη σκέψη μπορεί να είναι η άνοια.
Ωστόσο, η έκπτωση της μνήμης και των νοητικών λειτουργιών δεν οφείλεται πάντοτε σε μια νευροεκφυλιστική νόσο, υπογραμμίζει ο Howard E. LeWine, MD, Επικεφαλής Ιατρικός Συντάκτης στο Harvard Health Publishing. Σε ορισμένες περιπτώσεις, πίσω απ’ αυτές τις αλλαγές μπορεί να βρίσκεται η κατάθλιψη, η οποία, ειδικά στους ηλικιωμένους, δεν εκδηλώνεται απαραίτητα με εμφανή θλίψη.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ωστόσο, η έκπτωση της μνήμης και των νοητικών λειτουργιών δεν οφείλεται πάντοτε σε μια νευροεκφυλιστική νόσο, υπογραμμίζει ο Howard E. LeWine, MD, Επικεφαλής Ιατρικός Συντάκτης στο Harvard Health Publishing. Σε ορισμένες περιπτώσεις, πίσω απ’ αυτές τις αλλαγές μπορεί να βρίσκεται η κατάθλιψη, η οποία, ειδικά στους ηλικιωμένους, δεν εκδηλώνεται απαραίτητα με εμφανή θλίψη.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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