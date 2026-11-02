MedSafetyWeek: Η παγκόσμια εκστρατεία για την ασφάλεια των φαρμάκων με τη συμμετοχή του ΕΟΦ
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MedSafetyWeek Ανεπιθύμητες ενέργειες Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ) Φάρμακα

MedSafetyWeek: Η παγκόσμια εκστρατεία για την ασφάλεια των φαρμάκων με τη συμμετοχή του ΕΟΦ

Ο ΕΟΦ συμμετέχει στην παγκόσμια εκστρατεία MedSafetyWeek (2-8 Νοεμβρίου), ενημερώνοντας για τη σημασία της αναγνώρισης και αναφοράς των ανεπιθύμητων ενεργειών των φαρμάκων

MedSafetyWeek: Η παγκόσμια εκστρατεία για την ασφάλεια των φαρμάκων με τη συμμετοχή του ΕΟΦ
ygeiamou.gr team
Η Ελλάδα συμμετέχει μέσω του ΕΟΦ στην παγκόσμια εκστρατεία για την ασφάλεια των φαρμάκων MedSafetyWeek που πραγματοποιείται από 2 ως 8 Νοεμβρίου και προτρέπει όλους να μην αγνοούν τις ανεπιθύμητες ενέργειες αλλά να τις αναφέρουν, ώστε να βοηθήσουν στις προστασία άλλων από βλάβες.

Τα φάρμακα σώζουν ζωές και βελτιώνουν την υγεία εκατομμυρίων ανθρώπων παγκοσμίως, μπορεί όμως να προκαλέσουν ανεπιθύμητες ενέργειες. Οι αναφορές παρέχουν σημαντική γνώση σχετικά με την ασφάλεια των φαρμάκων και βοηθούν τις αρμόδιες αρχές όπως ο ΕΟΦ να ανταποκριθούν αποτελεσματικά έναντι δυνητικών κινδύνων. Ορισμένες ανεπιθύμητες ενέργειες εμφανίζονται ξαφνικά, ενώ άλλες αναπτύσσονται προοδευτικά, μετά από μακροχρόνια χρήση και μπορεί να εκδηλωθούν ακόμα και μετά τη διακοπή του φαρμάκου.

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ygeiamou.gr team
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