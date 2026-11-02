Ποια είναι τα καλύτερα φαγητά και ροφήματα για την καρδιά μας – Οι νέες οδηγίες των καρδιολόγων
Ποια είναι τα καλύτερα φαγητά και ροφήματα για την καρδιά μας – Οι νέες οδηγίες των καρδιολόγων
Η συνολική ποιότητα της διατροφής βρίσκεται στο επίκεντρο των νέων οδηγιών - Τι αναφέρουν για τα λιπαρά, τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα και τα ποτά
Η προστασία της καρδιάς συνδέεται με το σύνολο των καθημερινών διατροφικών επιλογών. Τρόφιμα φυτικής προέλευσης με ελάχιστη επεξεργασία, κατάλληλες πηγές λιπαρών και πρωτεΐνης και περιορισμός προϊόντων με πρόσθετη ζάχαρη και πολύ αλάτι βρίσκονται στο επίκεντρο νέας επιστημονικής δήλωσης του Αμερικανικού Κολεγίου Καρδιολογίας (ACC).
Η κεντρική γραμμή είναι ότι η συνολική ποιότητα της διατροφής και η συνέπεια στις υγιεινές επιλογές έχουν μεγαλύτερη σημασία από την προσήλωση σε ένα μεμονωμένο τρόφιμο ή θρεπτικό συστατικό.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Η κεντρική γραμμή είναι ότι η συνολική ποιότητα της διατροφής και η συνέπεια στις υγιεινές επιλογές έχουν μεγαλύτερη σημασία από την προσήλωση σε ένα μεμονωμένο τρόφιμο ή θρεπτικό συστατικό.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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