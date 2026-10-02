Καρκίνος πνεύμονα: Νέα στοχευμένη θεραπεία πέτυχε έλεγχο της νόσου στο 89%

Οι Ιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ παρουσιάζουν τα ενθαρρυντικά αποτελέσματα νέας στοχευμένης θεραπείας για τον καρκίνο του πνεύμονα με μεταλλάξεις RAS