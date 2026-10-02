Νοσοκομείο «Αττικόν»: SOS για την ψυχιατρική κλινική – Μόνο ένας νοσηλευτής στην απογευματινή βάρδια
Νοσοκομείο «Αττικόν»: SOS για την ψυχιατρική κλινική – Μόνο ένας νοσηλευτής στην απογευματινή βάρδια
Το Σωματείο Εργαζομένων του νοσοκομείου «Αττικόν» καταγγέλλει σοβαρές ελλείψεις προσωπικού στην Ψυχιατρική Κλινική, που επιβαρύνουν τους εργαζομένους και θέτουν ζητήματα ασφαλούς νοσηλείας
Σοβαρά προβλήματα στελέχωσης στην Ψυχιατρική Κλινική του νοσοκομείου «Αττικόν» καταγγέλλει το Σωματείο Εργαζομένων του νοσοκομείου, επισημαίνοντας ότι η κατάσταση έχει πλέον φτάσει σε οριακό σημείο, με επιπτώσεις τόσο στις συνθήκες εργασίας του προσωπικού όσο και στην ασφαλή νοσηλεία των ασθενών.
Σε ανακοίνωσή του, το Σωματείο υποστηρίζει ότι, δύο χρόνια μετά την εφαρμογή του νόμου για την «ολοκλήρωση» της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης, τα προβλήματα στην κλινική παραμένουν και ζητά από το Υπουργείο Υγείας και τη 2η ΥΠΕ να προχωρήσουν άμεσα σε λύσεις.
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Σε ανακοίνωσή του, το Σωματείο υποστηρίζει ότι, δύο χρόνια μετά την εφαρμογή του νόμου για την «ολοκλήρωση» της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης, τα προβλήματα στην κλινική παραμένουν και ζητά από το Υπουργείο Υγείας και τη 2η ΥΠΕ να προχωρήσουν άμεσα σε λύσεις.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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