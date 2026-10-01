Γιατί ερωτευόμαστε τον λάθος άνθρωπο – Τα 3 λάθη που μας παρασύρουν

Η ισχυρή έλξη δεν σημαίνει απαραίτητα και συμβατότητα – Ένας καθηγητής εξηγεί γιατί μπορεί να επιλέγουμε ανθρώπους που τελικά δεν μας ταιριάζουν