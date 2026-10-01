Γιατί ερωτευόμαστε τον λάθος άνθρωπο – Τα 3 λάθη που μας παρασύρουν
Γιατί ερωτευόμαστε τον λάθος άνθρωπο – Τα 3 λάθη που μας παρασύρουν
Η ισχυρή έλξη δεν σημαίνει απαραίτητα και συμβατότητα – Ένας καθηγητής εξηγεί γιατί μπορεί να επιλέγουμε ανθρώπους που τελικά δεν μας ταιριάζουν
«Και πάλι βρήκα τον λάθος άνθρωπο για να αγαπήσω, μα τώρα είναι αργά για να γυρίσω» τραγουδούσε η Δέσποινα Βανδή πριν από μερικά χρόνια -και σίγουρα πολλοί έχουν βρεθεί στη θέση της. Μπορεί κάποιος να μας γοητεύει, να μας κάνει να γελάμε και να περνάμε καλά μαζί του, αλλά να μην είναι απαραίτητα και εκείνος με τον οποίο μπορούμε να δημιουργήσουμε μια καλή, μακροχρόνια σχέση.
Αυτή τη λεπτή αλλά καθοριστική διαφορά ανάμεσα στην ερωτική έλξη και τη συμβατότητα αναλύει ο Aaron Ben-Zeév, Ph.D., καθηγητής Φιλοσοφίας και πρώην πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Χάιφα, σε άρθρο του στο Psychology Today. Ο καθηγητής υποστηρίζει ότι ένα από τα συχνότερα λάθη στις ερωτικές επιλογές είναι πως θεωρούμε την έλξη και την καταλληλότητα του συντρόφου περίπου το ίδιο πράγμα. Μπορεί κάποιες φορές να συμπίπτουν. Άλλοτε, όμως, μας οδηγούν προς εντελώς διαφορετικές κατευθύνσεις. Και τότε, όπως και στο τραγούδι, «μαζί σου έχω αγάπη μου δεθεί».
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Αυτή τη λεπτή αλλά καθοριστική διαφορά ανάμεσα στην ερωτική έλξη και τη συμβατότητα αναλύει ο Aaron Ben-Zeév, Ph.D., καθηγητής Φιλοσοφίας και πρώην πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Χάιφα, σε άρθρο του στο Psychology Today. Ο καθηγητής υποστηρίζει ότι ένα από τα συχνότερα λάθη στις ερωτικές επιλογές είναι πως θεωρούμε την έλξη και την καταλληλότητα του συντρόφου περίπου το ίδιο πράγμα. Μπορεί κάποιες φορές να συμπίπτουν. Άλλοτε, όμως, μας οδηγούν προς εντελώς διαφορετικές κατευθύνσεις. Και τότε, όπως και στο τραγούδι, «μαζί σου έχω αγάπη μου δεθεί».
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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