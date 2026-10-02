Ένας 78χρονος ο πρώτος θάνατος ασθενούς με γρίπη – Άνοδος και στις νοσηλείες COVID-19

Στις 47 οι νέες εισαγωγές με κορωνοϊό και στις 15 με γρίπη την τελευταία εβδομάδα – Αυξημένο το ιικό φορτίο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη