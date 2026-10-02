Ένας 78χρονος ο πρώτος θάνατος ασθενούς με γρίπη – Άνοδος και στις νοσηλείες COVID-19
Ένας 78χρονος ο πρώτος θάνατος ασθενούς με γρίπη – Άνοδος και στις νοσηλείες COVID-19
Στις 47 οι νέες εισαγωγές με κορωνοϊό και στις 15 με γρίπη την τελευταία εβδομάδα – Αυξημένο το ιικό φορτίο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη
Ένας νέος θάνατος από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη τύπου Α, σε άτομο ηλικίας 78 ετών, καταγράφηκε την εβδομάδα 21–27 Σεπτεμβρίου 2026, σύμφωνα με την έκθεση του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ). Την ίδια περίοδο αυξήθηκαν οι εισαγωγές ασθενών με COVID-19 και η θετικότητα των διαγνωστικών ελέγχων, παραμένοντας, όμως, σε χαμηλά επίπεδα.
Η εβδομαδιαία έκθεση επιτήρησης αναπνευστικών λοιμώξεων καταγράφει 47 νέες εισαγωγές COVID-19, έναντι 37 την προηγούμενη εβδομάδα, και 15 εισαγωγές γρίπης, έναντι 13. Τα στοιχεία προέρχονται από δίκτυο 84 νοσοκομείων σε όλη τη χώρα.
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Η εβδομαδιαία έκθεση επιτήρησης αναπνευστικών λοιμώξεων καταγράφει 47 νέες εισαγωγές COVID-19, έναντι 37 την προηγούμενη εβδομάδα, και 15 εισαγωγές γρίπης, έναντι 13. Τα στοιχεία προέρχονται από δίκτυο 84 νοσοκομείων σε όλη τη χώρα.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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