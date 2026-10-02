Διαβήτης: Γιατί απειλεί «σιωπηλά» την καρδιά – Τα συμπτώματα μπορεί να ξεγελούν

Η διαβήτης επηρεάζει πολύ περισσότερα από το σάκχαρο. Η κυρία Σταυρούλα Πάσχου, αν. Καθηγήτρια Ενδοκρινολογίας ΕΚΠΑ, Υπεύθυνη Διαβητολογικού Κέντρου Νοσοκομείου ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ εξηγεί πώς επιβαρύνει καρδιά και αγγεία και ποια μέτρα μειώνουν τον καρδιαγγειακό κίνδυνο