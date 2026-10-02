Διαβήτης: Γιατί απειλεί «σιωπηλά» την καρδιά – Τα συμπτώματα μπορεί να ξεγελούν
Διαβήτης: Γιατί απειλεί «σιωπηλά» την καρδιά – Τα συμπτώματα μπορεί να ξεγελούν
Η διαβήτης επηρεάζει πολύ περισσότερα από το σάκχαρο. Η κυρία Σταυρούλα Πάσχου, αν. Καθηγήτρια Ενδοκρινολογίας ΕΚΠΑ, Υπεύθυνη Διαβητολογικού Κέντρου Νοσοκομείου ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ εξηγεί πώς επιβαρύνει καρδιά και αγγεία και ποια μέτρα μειώνουν τον καρδιαγγειακό κίνδυνο
*Γράφει η κυρία Σταυρούλα (Λίνα) Πάσχου, αν. Καθηγήτρια Ενδοκρινολογίας ΕΚΠΑ, Υπεύθυνη Διαβητολογικού Κέντρου Νοσοκομείου ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
Η 29η Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια Ημέρα Καρδιάς, αποτελεί κάθε χρόνο μια σημαντική αφορμή για να αναλογιστούμε πόσο στενά συνδέεται η καρδιαγγειακή υγεία με τον σύγχρονο τρόπο ζωής, αλλά και με χρόνια νοσήματα όπως ο σακχαρώδης διαβήτης. Η σχέση των δύο είναι ιδιαίτερα στενή: ο διαβήτης δεν αφορά μόνο τη ρύθμιση της γλυκόζης, αλλά αποτελεί μια σύνθετη μεταβολική διαταραχή με σημαντικές επιπτώσεις στο καρδιαγγειακό σύστημα.
Τα καρδιαγγειακά νοσήματα αποτελούν μία από τις σημαντικότερες επιπλοκές του σακχαρώδη διαβήτη. Η χρόνια υπεργλυκαιμία, σε συνδυασμό με την αντίσταση στην ινσουλίνη, τη δυσλιπιδαιμία, την αρτηριακή υπέρταση, την παχυσαρκία και τη χρόνια φλεγμονή, δημιουργεί ένα ιδιαίτερα επιβαρυμένο καρδιομεταβολικό περιβάλλον. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον επιταχύνονται οι διαδικασίες της αθηροσκλήρωσης και αυξάνεται ο κίνδυνος στεφανιαίας νόσου, εμφράγματος του μυοκαρδίου, αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου και περιφερικής αρτηριακής νόσου.
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Η 29η Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια Ημέρα Καρδιάς, αποτελεί κάθε χρόνο μια σημαντική αφορμή για να αναλογιστούμε πόσο στενά συνδέεται η καρδιαγγειακή υγεία με τον σύγχρονο τρόπο ζωής, αλλά και με χρόνια νοσήματα όπως ο σακχαρώδης διαβήτης. Η σχέση των δύο είναι ιδιαίτερα στενή: ο διαβήτης δεν αφορά μόνο τη ρύθμιση της γλυκόζης, αλλά αποτελεί μια σύνθετη μεταβολική διαταραχή με σημαντικές επιπτώσεις στο καρδιαγγειακό σύστημα.
Τα καρδιαγγειακά νοσήματα αποτελούν μία από τις σημαντικότερες επιπλοκές του σακχαρώδη διαβήτη. Η χρόνια υπεργλυκαιμία, σε συνδυασμό με την αντίσταση στην ινσουλίνη, τη δυσλιπιδαιμία, την αρτηριακή υπέρταση, την παχυσαρκία και τη χρόνια φλεγμονή, δημιουργεί ένα ιδιαίτερα επιβαρυμένο καρδιομεταβολικό περιβάλλον. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον επιταχύνονται οι διαδικασίες της αθηροσκλήρωσης και αυξάνεται ο κίνδυνος στεφανιαίας νόσου, εμφράγματος του μυοκαρδίου, αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου και περιφερικής αρτηριακής νόσου.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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