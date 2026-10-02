Καρδιακή ανακοπή: Κάθε λεπτό μετρά – Οι κινήσεις που μπορούν να σώσουν μια ζωή
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Καρδιακή ανακοπή ΚΑΡΠΑ

Καρδιακή ανακοπή: Κάθε λεπτό μετρά – Οι κινήσεις που μπορούν να σώσουν μια ζωή

Η εξωνοσοκομειακή καρδιακή ανακοπή απαιτεί άμεση δράση - Η Ελλάδα δημιουργεί εθνικό μητρώο για καλύτερη καταγραφή των περιστατικών, ενώ τεχνολογίες όπως first responders, drones και smartwatches μπορούν να μειώσουν τον πολύτιμο χρόνο μέχρι την παροχή βοήθειας

Καρδιακή ανακοπή: Κάθε λεπτό μετρά – Οι κινήσεις που μπορούν να σώσουν μια ζωή
ygeiamou.gr team
*Γράφουν η κυρία Βασιλική Χαντζιάρα, Αναισθησιολόγος – Εντατικολόγος, Επιμελήτρια Α΄, ΜΕΘ, ΓΝΝΘΑ «Η Σωτηρία» και ο κ. Γεώργιος Καρλής, Επίκουρος Καθηγητής Εντατικής Θεραπείας, Β΄ Κλινική Εντατικής Θεραπείας, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, «Αττικόν»

Η εξωνοσοκομειακή καρδιακή ανακοπή αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τη δημόσια υγεία. Συμβαίνει αιφνίδια, συχνά χωρίς προειδοποίηση, στο σπίτι, στον δρόμο, στον χώρο εργασίας, σε ένα γήπεδο ή σε έναν δημόσιο χώρο. Και τότε αρχίζει ένας αγώνας με τον χρόνο.

Στην Ευρώπη, η ετήσια επίπτωση των εξωνοσοκομειακών καρδιακών ανακοπών που αντιμετωπίζονται από τις υπηρεσίες επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας υπολογίζεται σήμερα σε περίπου 55 ανά 100.000 κατοίκους. Περίπου επτά στις δέκα συμβαίνουν σε ιδιωτικούς χώρους. Παρά την πρόοδο της επείγουσας ιατρικής, η επιβίωση παραμένει χαμηλή και παρουσιάζει μεγάλες διαφορές μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών.

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ygeiamou.gr team
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