Καρδιακή ανακοπή: Κάθε λεπτό μετρά – Οι κινήσεις που μπορούν να σώσουν μια ζωή

Η εξωνοσοκομειακή καρδιακή ανακοπή απαιτεί άμεση δράση - Η Ελλάδα δημιουργεί εθνικό μητρώο για καλύτερη καταγραφή των περιστατικών, ενώ τεχνολογίες όπως first responders, drones και smartwatches μπορούν να μειώσουν τον πολύτιμο χρόνο μέχρι την παροχή βοήθειας