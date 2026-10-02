Το παιδί έπεσε και χτύπησε; 4 βήματα για να περιποιηθείτε σωστά μια πληγή – Η πασίγνωστη αλοιφή που κάνει θαύματα!
Το παιδί έπεσε και χτύπησε; 4 βήματα για να περιποιηθείτε σωστά μια πληγή – Η πασίγνωστη αλοιφή που κάνει θαύματα!
Γρατζουνιές στα γόνατα, κοψίματα και μικροτραυματισμοί επιστρέφουν μαζί με το σχολείο. Τα 4 βήματα για τη σωστή περιποίηση και φροντίδα της πληγής
Απόδοση: Περικλής Ματσούκης
Με το άνοιγμα των σχολείων επιστρέφουν τα διαλείμματα στο προαύλιο, η γυμναστική, οι πρώτες προπονήσεις στις σχολικές ομάδες κλπ. Και μαζί τους, αναπόφευκτα, επιστρέφουν οι μικροτραυματισμοί παιδιών και εφήβων (γρατζουνιές από πτώσεις, κοψίματα σε γόνατα και αγκώνες, χτυπήματα στο γήπεδο). Η αυτόματη αντίδραση των περισσότερων γονιών είναι να ανοίξουν το φαρμακείο και να απλώσουν αντιβιοτική αλοιφή. Η επιστήμη, όμως, λέει κάτι διαφορετικό.
Σειρά κλινικών μελετών δείχνει πως, στις περισσότερες περιπτώσεις, οι τοπικές αντιβιοτικές αλοιφές δεν κάνουν κάτι παραπάνω από την απλή βαζελίνη. Σε μια γνωστή τυχαιοποιημένη μελέτη σχεδόν 1.000 ασθενών, δημοσιευμένη στο JAMA, όσοι χρησιμοποίησαν βακιτρακίνη και όσοι χρησιμοποίησαν βαζελίνη είχαν το ίδιο χαμηλό ποσοστό λοιμώξεων και εξίσου καλή επούλωση, εύρημα που έχει επιβεβαιωθεί και σε νεότερες μελέτες.
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Με το άνοιγμα των σχολείων επιστρέφουν τα διαλείμματα στο προαύλιο, η γυμναστική, οι πρώτες προπονήσεις στις σχολικές ομάδες κλπ. Και μαζί τους, αναπόφευκτα, επιστρέφουν οι μικροτραυματισμοί παιδιών και εφήβων (γρατζουνιές από πτώσεις, κοψίματα σε γόνατα και αγκώνες, χτυπήματα στο γήπεδο). Η αυτόματη αντίδραση των περισσότερων γονιών είναι να ανοίξουν το φαρμακείο και να απλώσουν αντιβιοτική αλοιφή. Η επιστήμη, όμως, λέει κάτι διαφορετικό.
Σειρά κλινικών μελετών δείχνει πως, στις περισσότερες περιπτώσεις, οι τοπικές αντιβιοτικές αλοιφές δεν κάνουν κάτι παραπάνω από την απλή βαζελίνη. Σε μια γνωστή τυχαιοποιημένη μελέτη σχεδόν 1.000 ασθενών, δημοσιευμένη στο JAMA, όσοι χρησιμοποίησαν βακιτρακίνη και όσοι χρησιμοποίησαν βαζελίνη είχαν το ίδιο χαμηλό ποσοστό λοιμώξεων και εξίσου καλή επούλωση, εύρημα που έχει επιβεβαιωθεί και σε νεότερες μελέτες.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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