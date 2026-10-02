Τι να τρώμε μαζί: 6 συνδυασμοί που ενισχύουν την απορρόφηση θρεπτικών συστατικών
Τι να τρώμε μαζί: 6 συνδυασμοί που ενισχύουν την απορρόφηση θρεπτικών συστατικών
Δεν έχει σημασία μόνο τι τρώμε, αλλά και πώς το συνδυάζουμε. Η κυρία Φλώρα Λουκιανού, Κλινική Διαιτολόγος – Αθλητική Διατροφολόγος αποκαλύπτει 6 συνδυασμούς που ενισχύουν την απορρόφηση σιδήρου και λιποδιαλυτών συστατικών, προσφέροντας μεγαλύτερα διατροφικά οφέλη
Η ποιότητα της διατροφής μας επηρεάζει αδιαμφισβήτητα τη συνολική μας υγεία. Ωστόσο, δεν έχει σημασία μόνο ποια τρόφιμα επιλέγουμε, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο τα συνδυάζουμε μέσα στο ίδιο γεύμα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο συνδυασμός διαφορετικών τροφίμων μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στην απορρόφηση και τη βιοδιαθεσιμότητα συγκεκριμένων θρεπτικών συστατικών.
Ποιους συνδυασμούς τροφίμων αξίζει να εντάξουμε συχνότερα στη διατροφή μας;
➤ Σίδηρος & Βιταμίνη C
Η βιταμίνη C είναι ένας από τους σημαντικότερους διατροφικούς παράγοντες που ενισχύουν την απορρόφηση του μη αιμικού σιδήρου, δηλαδή του σιδήρου που βρίσκεται κυρίως σε φυτικές τροφές. Ο μη αιμικός σίδηρος απορροφάται γενικά λιγότερο αποτελεσματικά από τον αιμικό σίδηρο που περιέχεται στα τρόφιμα ζωικής προέλευσης.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ποιους συνδυασμούς τροφίμων αξίζει να εντάξουμε συχνότερα στη διατροφή μας;
➤ Σίδηρος & Βιταμίνη C
Η βιταμίνη C είναι ένας από τους σημαντικότερους διατροφικούς παράγοντες που ενισχύουν την απορρόφηση του μη αιμικού σιδήρου, δηλαδή του σιδήρου που βρίσκεται κυρίως σε φυτικές τροφές. Ο μη αιμικός σίδηρος απορροφάται γενικά λιγότερο αποτελεσματικά από τον αιμικό σίδηρο που περιέχεται στα τρόφιμα ζωικής προέλευσης.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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