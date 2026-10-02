Τι να τρώμε μαζί: 6 συνδυασμοί που ενισχύουν την απορρόφηση θρεπτικών συστατικών

Δεν έχει σημασία μόνο τι τρώμε, αλλά και πώς το συνδυάζουμε. Η κυρία Φλώρα Λουκιανού, Κλινική Διαιτολόγος – Αθλητική Διατροφολόγος αποκαλύπτει 6 συνδυασμούς που ενισχύουν την απορρόφηση σιδήρου και λιποδιαλυτών συστατικών, προσφέροντας μεγαλύτερα διατροφικά οφέλη