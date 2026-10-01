Μπορεί η ασπιρίνη να προστατεύει από την άνοια; Νέα μελέτη εντόπισε ποιοι μπορεί να ωφελούνται
Μπορεί η ασπιρίνη να προστατεύει από την άνοια; Νέα μελέτη εντόπισε ποιοι μπορεί να ωφελούνται
Νέα ανάλυση συνδέει τη χαμηλή δόση ασπιρίνης με λιγότερα περιστατικά άνοιας σε ηλικιωμένους με συγκεκριμένο γενετικό προφίλ
Ένα φάρμακο που δεν είχε δείξει συνολικό όφελος στην πρόληψη της άνοιας ενδέχεται να έχει διαφορετική επίδραση σε ορισμένους ανθρώπους. Αυτό εξετάζει νέα ανάλυση του Πανεπιστημίου Monash για την ασπιρίνη, αναζητώντας στα γενετικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων πιθανές διαφορές στην ανταπόκρισή τους.
Οι ερευνητές εντόπισαν περίπου 70% χαμηλότερο σχετικό κίνδυνο άνοιας μεταξύ όσων λάμβαναν χαμηλή δόση ασπιρίνης και ανήκαν σε μια συγκεκριμένη γενετική υποομάδα. Στους ίδιους, όμως, οι σοβαρές αιμορραγίες ήταν συχνότερες.
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Οι ερευνητές εντόπισαν περίπου 70% χαμηλότερο σχετικό κίνδυνο άνοιας μεταξύ όσων λάμβαναν χαμηλή δόση ασπιρίνης και ανήκαν σε μια συγκεκριμένη γενετική υποομάδα. Στους ίδιους, όμως, οι σοβαρές αιμορραγίες ήταν συχνότερες.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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