Διαβήτης τύπου 2: Διατροφή και άσκηση «νικούν» ακόμη και τα γονίδια; Τι δείχνει νέα μελέτη

Νέα μελέτη σε σχεδόν 57.000 ενήλικες δείχνει ότι δύο απλές παρεμβάσεις στον τρόπο ζωής μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη τύπου 2 έως και κατά 70% - «Τα γονίδιά μας δεν είναι το πεπρωμένο μας», λέει ο επικεφαλής ερευνητής