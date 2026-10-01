Διαβήτης τύπου 2: Διατροφή και άσκηση «νικούν» ακόμη και τα γονίδια; Τι δείχνει νέα μελέτη
Διαβήτης τύπου 2: Διατροφή και άσκηση «νικούν» ακόμη και τα γονίδια; Τι δείχνει νέα μελέτη
Νέα μελέτη σε σχεδόν 57.000 ενήλικες δείχνει ότι δύο απλές παρεμβάσεις στον τρόπο ζωής μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη τύπου 2 έως και κατά 70% - «Τα γονίδιά μας δεν είναι το πεπρωμένο μας», λέει ο επικεφαλής ερευνητής
Η χαμηλότερη κατανάλωση υπερ-επεξεργασμένων τροφίμων και η τακτική σωματική δραστηριότητα συνδέονται με σημαντικά χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη τύπου 2, ακόμη και σε άτομα με υψηλή γενετική προδιάθεση, υποστηρίζει νέα βρετανική έρευνα που παρουσιάστηκε στο ετήσιο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Μελέτη του Διαβήτη (EASD) στο Μιλάνο.
Τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι ο συνδυασμός μιας διατροφής σχετικά χαμηλής σε υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα και της τακτικής μέτριας έως έντονης σωματικής δραστηριότητας συσχετίστηκε με έως και 70% χαμηλότερο κίνδυνο διαβήτη τύπου 2, ανάλογα με τη γενετική προδιάθεση. Ακόμη και στους συμμετέχοντες με γενετική προδιάθεση, ωστόσο, ο συνδυασμός των δύο αυτών μέτρων συσχετίστηκε με μείωση του κινδύνου κατά 49%.
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Τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι ο συνδυασμός μιας διατροφής σχετικά χαμηλής σε υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα και της τακτικής μέτριας έως έντονης σωματικής δραστηριότητας συσχετίστηκε με έως και 70% χαμηλότερο κίνδυνο διαβήτη τύπου 2, ανάλογα με τη γενετική προδιάθεση. Ακόμη και στους συμμετέχοντες με γενετική προδιάθεση, ωστόσο, ο συνδυασμός των δύο αυτών μέτρων συσχετίστηκε με μείωση του κινδύνου κατά 49%.
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