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Πατήσατε τα 50 και δεν κοιμάστε καλά; Πώς επηρεάζεται η υγεία και η… εργασία σας
YGEIAMOU.GR
Ύπνος Μέση ηλικία

Πατήσατε τα 50 και δεν κοιμάστε καλά; Πώς επηρεάζεται η υγεία και η… εργασία σας

Νεότερη μελέτη δείχνει πότε οι οι διαταραχές ύπνου αποτελούν «καμπανάκι» για την υγεία και την εργασία στους μεσήλικες

Πατήσατε τα 50 και δεν κοιμάστε καλά; Πώς επηρεάζεται η υγεία και η… εργασία σας
Μαρία Κοτοπούλη
Ο άστατος ύπνος στα 50 μπορεί να κοστίζει κάτι περισσότερο από μια δύσκολη επόμενη ημέρα. Νέα μελέτη δείχνει ότι οι συχνές διαταραχές ύπνου στη μέση ηλικία συνδέονται με λιγότερο χρόνο παραμονής στην εργασία μέχρι τα 68, ενώ ακόμη μεγαλύτερη ήταν η διαφορά για όσους κοιμούνταν συστηματικά εννέα ή περισσότερες ώρες τη νύχτα.

Η έρευνα, που δημοσιεύθηκε στο Occupational and Environmental Medicine, ανέλυσε δεδομένα από δύο μεγάλες ομάδες ατόμων από τη Φινλανδία, συνολικά 76.410 ανθρώπους ηλικίας 50 ετών και άνω. Οι επιστήμονες εξέτασαν το λεγόμενο «προσδόκιμο εργασιακού βίου», δηλαδή πόσα χρόνια αναμένεται να παραμείνει κάποιος στην εργασία μεταξύ 50 και 68 ετών, συνυπολογίζοντας μεταξύ άλλων ανεργία, αναπηρία, πρόωρη συνταξιοδότηση και θάνατο.

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Μαρία Κοτοπούλη
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