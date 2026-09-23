Γιατί βλέπουμε τον πρώην στα ερωτικά μας όνειρα; Τι αποκαλύπτουν για τη σχέση μας
Γιατί βλέπουμε τον πρώην στα ερωτικά μας όνειρα; Τι αποκαλύπτουν για τη σχέση μας
Τι μπορεί να σημαίνει ένα ερωτικό όνειρο στο οποίο πρωταγωνιστεί ο πρώην σύντροφός μας; Ένας ψυχοθεραπευτής εξηγεί
Ένα ερωτικό όνειρο με έναν πρώην σύντροφο, έναν άγνωστο ή κάποιο πρόσωπο που δεν θα περιμέναμε ποτέ να εμφανιστεί σε αυτόν τον ρόλο μπορεί να μείνει στη σκέψη μας για ώρες αφού ξυπνήσουμε. Σημαίνει όμως πραγματικά ότι επιθυμούμε το πρόσωπο που είδαμε στον ύπνο μας;
Τα ερωτικά όνειρα είναι πολύ πιο συνηθισμένα απ’ όσο ίσως πιστεύουμε και, σύμφωνα με τον ψυχοθεραπευτή Mark Shelvock, ο οποίος γράφει σχετικά στο Psychology Today, μπορούν να αποτελέσουν αφορμή για να εξετάσουμε πτυχές της συναισθηματικής, σεξουαλικής και ψυχολογικής μας ζωής. Μάλιστα, ερευνητικά δεδομένα δείχνουν ότι περισσότεροι από 95% των συμμετεχόντων σε σχετική μελέτη ανέφεραν ότι έχουν δει ερωτικά όνειρα.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Τα ερωτικά όνειρα είναι πολύ πιο συνηθισμένα απ’ όσο ίσως πιστεύουμε και, σύμφωνα με τον ψυχοθεραπευτή Mark Shelvock, ο οποίος γράφει σχετικά στο Psychology Today, μπορούν να αποτελέσουν αφορμή για να εξετάσουμε πτυχές της συναισθηματικής, σεξουαλικής και ψυχολογικής μας ζωής. Μάλιστα, ερευνητικά δεδομένα δείχνουν ότι περισσότεροι από 95% των συμμετεχόντων σε σχετική μελέτη ανέφεραν ότι έχουν δει ερωτικά όνειρα.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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