Γιατί με την απώλεια βάρους δεν χάνουν όλοι μυϊκή δύναμη – Ποιοι τη διατηρούν
YGEIAMOU.GR
Σταυρούλα (Λίνα) Πάσχου Απώλεια βάρους Μυική μάζα

Γιατί με την απώλεια βάρους δεν χάνουν όλοι μυϊκή δύναμη – Ποιοι τη διατηρούν

Νέα μελέτη εντόπισε 151 γονίδια που συνδέονται με τη διατήρηση της μυϊκής δύναμης κατά την απώλεια βάρους - Η κυρία Σταυρούλα (Λίνα) Πάσχου, MD, PhD, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ενδοκρινολογίας, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, εξηγεί

Γιατί με την απώλεια βάρους δεν χάνουν όλοι μυϊκή δύναμη – Ποιοι τη διατηρούν
ygeiamou.gr team
Η απώλεια σωματικού βάρους αποτελεί σημαντικό θεραπευτικό στόχο για τη βελτίωση της μεταβολικής και καρδιοαγγειακής υγείας, ωστόσο συνοδεύεται σε ορισμένες περιπτώσεις και από απώλεια άλιπης σωματικής μάζας και μυϊκής δύναμης. Η διατήρηση της μυϊκής λειτουργίας κατά τη διάρκεια της απώλειας βάρους αποτελεί, επομένως, σημαντική πρόκληση της σύγχρονης μεταβολικής ιατρικής.

Μια νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό Obesity προσφέρει σημαντικά νέα στοιχεία για τους μοριακούς μηχανισμούς που ενδέχεται να εξηγούν γιατί ορισμένα άτομα διατηρούν καλύτερα τη μυϊκή τους δύναμη κατά την απώλεια βάρους.

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ygeiamou.gr team
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