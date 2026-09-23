Βάζετε το κινητό στο αθόρυβο για να ησυχάσετε; Γιατί αυτό μπορεί να σας κάνει πιο εμμονικούς με την οθόνη
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Βάζετε το κινητό στο αθόρυβο για να ησυχάσετε; Γιατί αυτό μπορεί να σας κάνει πιο εμμονικούς με την οθόνη

Βάζετε το κινητό στο αθόρυβο για να μην αποσπάται η προσοχή σας; Μελέτες δείχνουν ότι μπορεί να συμβαίνει το αντίθετο

Βάζετε το κινητό στο αθόρυβο για να ησυχάσετε; Γιατί αυτό μπορεί να σας κάνει πιο εμμονικούς με την οθόνη
ygeiamou.gr team
Το κινητό διεκδικεί την προσοχή μας δεκάδες φορές μέσα στην ημέρα και αυτός είναι ένας από τους λόγους που αρκετοί -ειδικά οι νεότεροι- επιλέγουν να το έχουν στο αθόρυβο. Φαινομενικά, πρόκειται για μια μικρή πράξη αυτοπειθαρχίας, αφού εμείς επιλέγουμε πότε θα ασχοληθούμε με τη συσκευή και όχι εκείνη για εμάς.

Οι έρευνες δείχνουν ότι ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιούμε το smartphone συνδέεται πράγματι με ορισμένα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας. Όταν όμως οι επιστήμονες εξέτασαν ειδικά τι συμβαίνει όταν βάζουμε το κινητό στο αθόρυβο, βρέθηκαν μπροστά σε ένα παράδοξο: αντί να το ξεχνάμε, ορισμένοι από εμάς μπορεί να καταλήγουμε να το ελέγχουμε πολύ συχνότερα.

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ygeiamou.gr team
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