Ποια σημάδια μαρτυρούν ότι το κορίτσι θα ταλαιπωρείται με πόνους περιόδου – Πριν ακόμη αδιαθετήσει
Ποια σημάδια μαρτυρούν ότι το κορίτσι θα ταλαιπωρείται με πόνους περιόδου – Πριν ακόμη αδιαθετήσει
Κόπωση, ζάλη, προβλήματα ύπνου και άλλα συμπτώματα πριν από την εμμηναρχή συνδέθηκαν με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης δυσμηνόρροιας
Ο πόνος της περιόδου συχνά αντιμετωπίζεται σαν κάτι «φυσιολογικό» που οι έφηβες πρέπει απλώς να αντέξουν. Για πολλές, όμως, η δυσμηνόρροια δεν είναι μια μικρή ενόχληση λίγων ημερών, αλλά ένα πρόβλημα που επηρεάζει το σχολείο, τον ύπνο, τη διάθεση, τις δραστηριότητες και την καθημερινή λειτουργικότητα.
Νέα μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο The Lancet Child & Adolescent Health, δείχνει ότι ο κίνδυνος για επώδυνη έμμηνο ρύση μπορεί να διαφαίνεται πριν ακόμη από την πρώτη περίοδο.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Νέα μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο The Lancet Child & Adolescent Health, δείχνει ότι ο κίνδυνος για επώδυνη έμμηνο ρύση μπορεί να διαφαίνεται πριν ακόμη από την πρώτη περίοδο.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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