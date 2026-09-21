Μία γυναίκα δολοφονείται κάθε 10 λεπτά από κάποιον δικό της – Τα στοιχεία του ΟΗΕ

Όχι λιγότερες από 50.000 γυναίκες και κορίτσια δολοφονήθηκαν από συντρόφους ή συγγενείς τους το 2024. Με άλλα λόγια,σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα παγκόσμια στοιχεία του ΟΗΕ, τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση που δημοσιοποιήθηκε τον Νοέμβριο του 2025.Τα στοιχεία αποτυπώνουν την επιμονή του φαινομένου των γυναικοκτονιών, με τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΗΕ να επισημαίνουν ότι, παρά τις δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί διεθνώς, δεν υπάρχουν ενδείξεις ουσιαστικής προόδου.Διαβάστε περισσότερα στο