Μία γυναίκα δολοφονείται κάθε 10 λεπτά από κάποιον δικό της – Τα στοιχεία του ΟΗΕ
Μία γυναίκα δολοφονείται κάθε 10 λεπτά από κάποιον δικό της – Τα στοιχεία του ΟΗΕ
Τo 2024, 83.000 χιλιάδες και κορίτσια μετατράπηκαν σε θύματα ανθρωποκτονιών από πρόθεση σε παγκόσμια κλίμακα, σύμφωνα με τον Οργανισμό
Όχι λιγότερες από 50.000 γυναίκες και κορίτσια δολοφονήθηκαν από συντρόφους ή συγγενείς τους το 2024. Με άλλα λόγια, μία γυναίκα ή ένα κορίτσι έχανε τη ζωή του κάθε δέκα λεπτά, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα παγκόσμια στοιχεία του ΟΗΕ, τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση που δημοσιοποιήθηκε τον Νοέμβριο του 2025.
Τα στοιχεία αποτυπώνουν την επιμονή του φαινομένου των γυναικοκτονιών, με τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΗΕ να επισημαίνουν ότι, παρά τις δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί διεθνώς, δεν υπάρχουν ενδείξεις ουσιαστικής προόδου.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Τα στοιχεία αποτυπώνουν την επιμονή του φαινομένου των γυναικοκτονιών, με τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΗΕ να επισημαίνουν ότι, παρά τις δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί διεθνώς, δεν υπάρχουν ενδείξεις ουσιαστικής προόδου.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα