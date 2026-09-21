Μία γυναίκα δολοφονείται κάθε 10 λεπτά από κάποιον δικό της – Τα στοιχεία του ΟΗΕ
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Γυναίκες γυναικοκτονίες ΟΗΕ

Μία γυναίκα δολοφονείται κάθε 10 λεπτά από κάποιον δικό της – Τα στοιχεία του ΟΗΕ

Τo 2024, 83.000 χιλιάδες και κορίτσια μετατράπηκαν σε θύματα ανθρωποκτονιών από πρόθεση σε παγκόσμια κλίμακα, σύμφωνα με τον Οργανισμό

Μία γυναίκα δολοφονείται κάθε 10 λεπτά από κάποιον δικό της – Τα στοιχεία του ΟΗΕ
ygeiamou.gr team
Όχι λιγότερες από 50.000 γυναίκες και κορίτσια δολοφονήθηκαν από συντρόφους ή συγγενείς τους το 2024. Με άλλα λόγια, μία γυναίκα ή ένα κορίτσι έχανε τη ζωή του κάθε δέκα λεπτά, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα παγκόσμια στοιχεία του ΟΗΕ, τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση που δημοσιοποιήθηκε τον Νοέμβριο του 2025.

Τα στοιχεία αποτυπώνουν την επιμονή του φαινομένου των γυναικοκτονιών, με τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΗΕ να επισημαίνουν ότι, παρά τις δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί διεθνώς, δεν υπάρχουν ενδείξεις ουσιαστικής προόδου.

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