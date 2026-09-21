Καφές και ύπνος: Γιατί κάποιοι κοιμούνται σαν μωρά και άλλοι κοιτούν το ταβάνι

Γιατί ένα φλιτζάνι καφέ αργά το απόγευμα μπορεί να αφήσει κάποιον ξάγρυπνο, ενώ σε κάποιον άλλο να μην προκαλέσει σχεδόν τίποτα; Τα γονίδια, το ήπαρ, οι καθημερινές συνήθειες και η ανοχή στην καφεΐνη φαίνεται ότι κρύβουν μέρος της απάντησης