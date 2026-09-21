Καφές και ύπνος: Γιατί κάποιοι κοιμούνται σαν μωρά και άλλοι κοιτούν το ταβάνι
Καφές και ύπνος: Γιατί κάποιοι κοιμούνται σαν μωρά και άλλοι κοιτούν το ταβάνι
Γιατί ένα φλιτζάνι καφέ αργά το απόγευμα μπορεί να αφήσει κάποιον ξάγρυπνο, ενώ σε κάποιον άλλο να μην προκαλέσει σχεδόν τίποτα; Τα γονίδια, το ήπαρ, οι καθημερινές συνήθειες και η ανοχή στην καφεΐνη φαίνεται ότι κρύβουν μέρος της απάντησης
Είναι έξι το απόγευμα. Για κάποιους, η σκέψη ενός ακόμη καφέ συνοδεύεται αμέσως από την ανησυχία ότι ο ύπνος το βράδυ θα αργήσει να έρθει… Άλλοι, πάλι, μπορούν να απολαύσουν έναν διπλό εσπρέσο και μία ώρα αργότερα, να κοιμηθούν σαν… πουλάκι. Γιατί κάποιοι επηρεάζονται τόσο πολύ από έναν καφέ, ενώ άλλοι σχεδόν καθόλου;
Η απάντηση, όπως εξηγούν οι ειδικοί στο BBC, δεν είναι μία. Από τα γονίδια και τον τρόπο με τον οποίο ο οργανισμός μεταβολίζει την καφεΐνη μέχρι το κάπνισμα, ορισμένα φάρμακα και τη συνήθεια της καθημερινής κατανάλωσης καφέ, αρκετοί παράγοντες φαίνεται ότι καθορίζουν πόσο έντονα και για πόσο χρόνο θα αισθανθούμε την επίδρασή της.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Η απάντηση, όπως εξηγούν οι ειδικοί στο BBC, δεν είναι μία. Από τα γονίδια και τον τρόπο με τον οποίο ο οργανισμός μεταβολίζει την καφεΐνη μέχρι το κάπνισμα, ορισμένα φάρμακα και τη συνήθεια της καθημερινής κατανάλωσης καφέ, αρκετοί παράγοντες φαίνεται ότι καθορίζουν πόσο έντονα και για πόσο χρόνο θα αισθανθούμε την επίδρασή της.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα