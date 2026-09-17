10 μύθοι για την εξωσωματική γονιμοποίηση – Τι ισχύει πραγματικά
10 μύθοι για την εξωσωματική γονιμοποίηση – Τι ισχύει πραγματικά
Από το κατά πόσο «επώδυνη» είναι η εξωσωματική μέχρι το αν οδηγεί πάντα σε δίδυμα και αν αφορά μόνο τις μεγαλύτερες ηλικίες, η κυρία Μαρίνα Δημητράκη, MD, MSc, M.H.A., PhD, EFOG-EBCOG, EFRM ESHRE/EBCOG, Αναπληρώτρια Επιστημονικά Υπεύθυνη Μ.Ι.Υ.Α. Fertilia στη Θεσσαλονίκη, διαλύει τους μύθους γύρω από τη διαδικασία
Η εξωσωματική γονιμοποίηση (IVF) αποτελεί μία από τις σημαντικότερες εξελίξεις της σύγχρονης ιατρικής. Από τη γέννηση του πρώτου παιδιού το 1978, με καινοτομίες και νέες κατακτήσεις στον τομέα της κυτταρογενετικής και κρυοβιολογίας, προσφέρει πλέον ελπίδα σε εκατομμύρια ζευγάρια και άτομα που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην απόκτηση παιδιού.
Ωστόσο παρά την ευρεία εφαρμογή της – κάθε χρόνο πραγματοποιούνται παγκοσμίως 3-4 εκατομμύρια κύκλοι εξωσωματικής – εξακολουθούν να κυκλοφορούν πολλοί μύθοι που προκαλούν σύγχυση, άγχος και αδικαιολόγητους φόβους.
1. Μύθος: Η εξωσωματική είναι η λύση για κάθε περίπτωση υπογονιμότητας
Αλήθεια: Η υπογονιμότητα μπορεί να οφείλεται σε πολλούς διαφορετικούς παράγοντες, όπως διαταραχές της ωορρηξίας, προβλήματα στις σάλπιγγες, ενδομητρίωση, προβλήματα στο σπέρμα ή να μην έχει εντοπιστεί κάποια αιτία, οπότε χαρακτηρίζεται ως ανεξήγητη. Ανάλογα με την αιτία, ο γιατρός μπορεί να προτείνει αλλαγές στον τρόπο ζωής, φαρμακευτική αγωγή, σπερματέγχυση ή άλλες θεραπείες πριν καταφύγει στην εξωσωματική. Η επιλογή της κατάλληλης μεθόδου γίνεται πάντα εξατομικευμένα.
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Ωστόσο παρά την ευρεία εφαρμογή της – κάθε χρόνο πραγματοποιούνται παγκοσμίως 3-4 εκατομμύρια κύκλοι εξωσωματικής – εξακολουθούν να κυκλοφορούν πολλοί μύθοι που προκαλούν σύγχυση, άγχος και αδικαιολόγητους φόβους.
1. Μύθος: Η εξωσωματική είναι η λύση για κάθε περίπτωση υπογονιμότητας
Αλήθεια: Η υπογονιμότητα μπορεί να οφείλεται σε πολλούς διαφορετικούς παράγοντες, όπως διαταραχές της ωορρηξίας, προβλήματα στις σάλπιγγες, ενδομητρίωση, προβλήματα στο σπέρμα ή να μην έχει εντοπιστεί κάποια αιτία, οπότε χαρακτηρίζεται ως ανεξήγητη. Ανάλογα με την αιτία, ο γιατρός μπορεί να προτείνει αλλαγές στον τρόπο ζωής, φαρμακευτική αγωγή, σπερματέγχυση ή άλλες θεραπείες πριν καταφύγει στην εξωσωματική. Η επιλογή της κατάλληλης μεθόδου γίνεται πάντα εξατομικευμένα.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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