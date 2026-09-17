10 μύθοι για την εξωσωματική γονιμοποίηση – Τι ισχύει πραγματικά

αποτελεί μία από τις σημαντικότερες εξελίξεις της σύγχρονης ιατρικής. Από τη γέννηση του πρώτου παιδιού το 1978, με καινοτομίες και νέες κατακτήσεις στον τομέα της κυτταρογενετικής και κρυοβιολογίας,Ωστόσο παρά την ευρεία εφαρμογή της – κάθε χρόνο πραγματοποιούνται παγκοσμίως 3-4 εκατομμύρια κύκλοι εξωσωματικής – εξακολουθούν να κυκλοφορούν πολλοί μύθοι που προκαλούν σύγχυση, άγχος και αδικαιολόγητους φόβους.Η υπογονιμότητα μπορεί να οφείλεται σε πολλούς διαφορετικούς παράγοντες, όπως διαταραχές της ωορρηξίας, προβλήματα στις σάλπιγγες, ενδομητρίωση, προβλήματα στο σπέρμα ή να μην έχει εντοπιστεί κάποια αιτία, οπότε χαρακτηρίζεται ως ανεξήγητη. Ανάλογα με την αιτία, ο γιατρός μπορεί να προτείνει αλλαγές στον τρόπο ζωής, φαρμακευτική αγωγή, σπερματέγχυση ή άλλες θεραπείες πριν καταφύγει στην εξωσωματική. Η επιλογή της κατάλληλης μεθόδου γίνεται πάντα εξατομικευμένα.Διαβάστε περισσότερα στο