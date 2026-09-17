Ο καίριος ρόλος του Επισκέπτη Υγείας για την προστασία των εργαζομένων
YGEIAMOU.GR
Επισκέπτες υγείας Εργαζόμενοι Εργασία Πανελλήνιος Σύλλογος Επισκεπτών Υγείας (ΠΣΕΥ/ΝΠΔΔ)

Ο καίριος ρόλος του Επισκέπτη Υγείας για την προστασία των εργαζομένων

Με αφορμή την Πανελλήνια Ημέρα Επισκέπτη Υγείας, ο Π.Σ.Ε.Υ. αναδεικνύει τον χώρο εργασίας ως σημαντικό πεδίο δημόσιας υγείας, όπου η ενημέρωση, η εκπαίδευση και η έγκαιρη πρόληψη μπορούν να προστατεύσουν τους εργαζομένους

Ο καίριος ρόλος του Επισκέπτη Υγείας για την προστασία των εργαζομένων
ygeiamou.gr team
Με αφορμή την Πανελλήνια Ημέρα Επισκέπτη Υγείας, στις 17 Σεπτεμβρίου, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Επισκεπτών Υγείας (Π.Σ.Ε.Υ. – Ν.Π.Δ.Δ.) αναδεικνύει φέτος τη σημασία της πρόληψης και της προαγωγής της υγείας στον χώρο εργασίας, καθώς και τον ουσιαστικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει ο Επισκέπτης Υγείας στην προστασία της υγείας των εργαζομένων.

Η υγεία στην εργασία δεν περιορίζεται στην πρόληψη των ατυχημάτων και στην αντιμετώπιση των επαγγελματικών κινδύνων. Οι σύγχρονες συνθήκες εργασίας φέρνουν στο προσκήνιο ένα πολύ ευρύτερο φάσμα ζητημάτων που επηρεάζουν καθημερινά την υγεία και την ποιότητα ζωής των εργαζομένων: Χρόνια νοσήματα, ψυχική υγεία, ψυχοκοινωνικούς παράγοντες, επαγγελματική εξουθένωση, πρόληψη μεταδοτικών νοσημάτων, εμβολιασμό και ετοιμότητα για επείγουσες καταστάσεις.

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ygeiamou.gr team
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