Ο καίριος ρόλος του Επισκέπτη Υγείας για την προστασία των εργαζομένων

Με αφορμή την Πανελλήνια Ημέρα Επισκέπτη Υγείας, ο Π.Σ.Ε.Υ. αναδεικνύει τον χώρο εργασίας ως σημαντικό πεδίο δημόσιας υγείας, όπου η ενημέρωση, η εκπαίδευση και η έγκαιρη πρόληψη μπορούν να προστατεύσουν τους εργαζομένους