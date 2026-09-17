Αποχωρεί από την BMS η πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος, Λίζα Προδρόμου
Η Ελισάβετ Προδρόμου αποχωρεί από τη Bristol Myers Squibb Ελλάδας και η ελληνική θυγατρική εταιρεία εντάσσεται σε περιφερειακό cluster με Ιταλία και Ισπανία
Την αποχώρησή της από την Bristol Myers Squibb Ελλάδας ανακοίνωσε η Πρόεδρος της εταιρείας, Ελισάβετ Προδρόμου, έπειτα από μία δεκαετία στο τιμόνι της φαρμακευτικής αγοράς και συνολικά 20 χρόνια παρουσίας στη φαρμακευτική εταιρεία. Η εταιρεία αποκτά νέο μοντέλο διοίκησης που συνιστά υποβάθμιση για την παρουσία της στη χώρα μας, καθώς η ευθύνη της ελληνικής αγοράς περνά στο cluster της νότιας Ευρώπης, με την Ιταλία και την Ισπανία.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η κυρία Προδρόμου ενημέρωσε σχετικά τους εργαζομένους, γνωστοποιώντας την απόφασή της σε μία περίοδο σημαντικών οργανωτικών αλλαγών για τον όμιλο.
Η Bristol Myers Squibb βρίσκεται σε διαδικασία αναδιάρθρωσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτό, η διοίκηση της μητρικής εταιρείας φέρεται να αποφάσισε τη μετατροπή της ελληνικής θυγατρικής σε cluster. Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί την κατάργηση της μέχρι σήμερα αυτόνομης διοικητικής δομής στην Ελλάδα και την ένταξή της σε μία ευρύτερη περιφερειακή οργάνωση.
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