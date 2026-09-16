Οι ψυχίατροι συμφωνούν ως προς τη διάγνωση μόνο στο 55% των περιπτώσεων – Μελέτη αποκαλύπτει
Οι ψυχίατροι συμφωνούν ως προς τη διάγνωση μόνο στο 55% των περιπτώσεων – Μελέτη αποκαλύπτει
Διεθνής μελέτη με περισσότερους από 1.000 ψυχιάτρους και γιατρούς από 19 χώρες αναδεικνύει τις δυσκολίες της ψυχιατρικής διάγνωσης – Τι λένε οι ερευνητές
Πόσο πιθανό είναι δύο ψυχίατροι, εξετάζοντας τον ίδιο ασθενή, να καταλήξουν στην ίδια διάγνωση; Μόλις 55%, σύμφωνα με νέα διεθνή μελέτη, η οποία αναδεικνύει πόσο σύνθετη μπορεί να είναι η διάγνωση των ψυχικών διαταραχών.
Στη μελέτη συμμετείχαν 1.038 ψυχίατροι και γιατροί που εργάζονται στην ψυχιατρική από 19 χώρες, οι οποίοι κλήθηκαν να αξιολογήσουν τις ίδιες περιγραφές κλινικών περιστατικών και να δώσουν τη διάγνωσή τους.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Στη μελέτη συμμετείχαν 1.038 ψυχίατροι και γιατροί που εργάζονται στην ψυχιατρική από 19 χώρες, οι οποίοι κλήθηκαν να αξιολογήσουν τις ίδιες περιγραφές κλινικών περιστατικών και να δώσουν τη διάγνωσή τους.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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