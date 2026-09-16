Γιατί κινδυνεύουν περισσότερο από την ατμοσφαιρική ρύπανση όσοι έχουν κοιλιά – Νέα μελέτη

Νέα έρευνα συνδέει το σπλαχνικό λίπος με την απόκριση του οργανισμού στα υπέρλεπτα σωματίδια – Γιατί, σύμφωνα με τους ερευνητές, ο Δείκτης Μάζας Σώματος δεν δίνει όλη την εικόνα