Γιατί κινδυνεύουν περισσότερο από την ατμοσφαιρική ρύπανση όσοι έχουν κοιλιά – Νέα μελέτη
Γιατί κινδυνεύουν περισσότερο από την ατμοσφαιρική ρύπανση όσοι έχουν κοιλιά – Νέα μελέτη
Νέα έρευνα συνδέει το σπλαχνικό λίπος με την απόκριση του οργανισμού στα υπέρλεπτα σωματίδια – Γιατί, σύμφωνα με τους ερευνητές, ο Δείκτης Μάζας Σώματος δεν δίνει όλη την εικόνα
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία νέας μελέτης, σύμφωνα με τα οποία η κατανομή του λίπους στο σώμα ενδέχεται να επηρεάζει την ευαισθησία μας απέναντι στην ατμοσφαιρική ρύπανση. Οι ερευνητές στρέφουν ειδικότερα την προσοχή στο σπλαχνικό λίπος και στην περίμετρο της μέσης, εξετάζοντας κατά πόσο μπορούν να προσφέρουν πρόσθετες πληροφορίες για το ποιοι άνθρωποι είναι περισσότερο ευάλωτοι στις επιπτώσεις των υπέρλεπτων σωματιδίων.
Η έρευνα, από επιστήμονες του University of Connecticut και του Tufts University, δημοσιεύθηκε στο American Journal of Preventive Cardiology. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι τα άτομα με αυξημένο σπλαχνικό λίπος, το λίπος που συσσωρεύεται γύρω από τα όργανα της κοιλιάς, ήταν εκείνα στα οποία καταγράφηκε μεγαλύτερο όφελος από τη χρήση φίλτρων HEP, τα οποία συγκρατούν πολύ μικρά αιωρούμενα σωματίδια. Το εύρημα, σύμφωνα με τους επιστήμονες, υποδεικνύει ότι η κατανομή του λίπους στο σώμα ενδέχεται να αποτελεί έναν ακόμη παράγοντα που διαφοροποιεί τον τρόπο με τον οποίο ο οργανισμός ανταποκρίνεται στην έκθεση στην ατμοσφαιρική ρύπανση.
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Η έρευνα, από επιστήμονες του University of Connecticut και του Tufts University, δημοσιεύθηκε στο American Journal of Preventive Cardiology. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι τα άτομα με αυξημένο σπλαχνικό λίπος, το λίπος που συσσωρεύεται γύρω από τα όργανα της κοιλιάς, ήταν εκείνα στα οποία καταγράφηκε μεγαλύτερο όφελος από τη χρήση φίλτρων HEP, τα οποία συγκρατούν πολύ μικρά αιωρούμενα σωματίδια. Το εύρημα, σύμφωνα με τους επιστήμονες, υποδεικνύει ότι η κατανομή του λίπους στο σώμα ενδέχεται να αποτελεί έναν ακόμη παράγοντα που διαφοροποιεί τον τρόπο με τον οποίο ο οργανισμός ανταποκρίνεται στην έκθεση στην ατμοσφαιρική ρύπανση.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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