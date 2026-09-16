Σύνδρομο άδειας φωλιάς: Ποιοι γονείς δυσκολεύονται περισσότερο όταν τα παιδιά φεύγουν από το σπίτι
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Γονείς Μοναξιά

Σύνδρομο άδειας φωλιάς: Ποιοι γονείς δυσκολεύονται περισσότερο όταν τα παιδιά φεύγουν από το σπίτι

Η στιγμή που τα παιδιά φεύγουν από το σπίτι μπορεί να σηματοδοτεί μια νέα αρχή, αλλά για ορισμένους γονείς συνοδεύεται από μοναξιά, απώλεια ταυτότητας και αίσθημα κενού - Τι έδειξε βρετανική μελέτη για τους άνω των 60 ετών

Σύνδρομο άδειας φωλιάς: Ποιοι γονείς δυσκολεύονται περισσότερο όταν τα παιδιά φεύγουν από το σπίτι
Μαρία Κοτοπούλη
Ο Σεπτέμβριος είναι παραδοσιακά συνυφασμένος με νέα ξεκινήματα. Όταν, όμως, αυτά γίνονται μακριά από την ασφάλεια του σπιτιού, αφήνουν σε όσους μένουν πίσω -στους γονείς στην προκειμένη περίπτωση- ένα μεγάλο κενό. Η μετάβαση στην ενήλικη ζωή των παιδιών τους δεν ήταν τόσο ομαλή όσο νόμιζαν.

Το φαινόμενο αυτό περιγράφεται ως «σύνδρομο της άδειας φωλιάς» και μια νέα βρετανική έρευνα δείχνει ότι η εμπειρία δεν είναι ίδια για όλους. Η μελέτη πραγματοποιήθηκε από τη Δρ. Denise Turner, Καθηγήτρια Κοινωνικής Εργασίας στο Πανεπιστήμιο του Hertfordshire, και εξετάζεται από κοινού με την Δρα Katie Walsh, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ανθρωπογεωγραφίας στο Πανεπιστήμιο του Sussex σε άρθρο τους στο The Conversation, στο πλαίσιο της ευρύτερης συζήτησης για το πώς οι αλλαγές στην οικογενειακή ζωή επηρεάζουν την ευεξία σε μεγαλύτερες ηλικίες.

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Μαρία Κοτοπούλη
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