Σύνδρομο άδειας φωλιάς: Ποιοι γονείς δυσκολεύονται περισσότερο όταν τα παιδιά φεύγουν από το σπίτι

Η στιγμή που τα παιδιά φεύγουν από το σπίτι μπορεί να σηματοδοτεί μια νέα αρχή, αλλά για ορισμένους γονείς συνοδεύεται από μοναξιά, απώλεια ταυτότητας και αίσθημα κενού - Τι έδειξε βρετανική μελέτη για τους άνω των 60 ετών