Η ζώνη μέσης προσφέρει ανακούφιση από τον πόνο και μειώνει τη λήψη παυσίπονων
Η ζώνη μέσης προσφέρει ανακούφιση από τον πόνο και μειώνει τη λήψη παυσίπονων
Έως και το 80% των ανθρώπων θα βιώσει οσφυαλγία κάποια στιγμή στη ζωή του. Νέα κλινική δοκιμή εξέτασε την αποτελεσματικότητα της ζώνης οσφύος
Η οσφυαλγία είναι ένα από τα πιο συνηθισμένα προβλήματα υγείας παγκοσμίως – επηρεάζει έως και το 80% των ανθρώπων σε κάποια φάση της ζωής τους και συγκαταλέγεται μεταξύ των κύριων αιτιών αναπηρίας. Για όσους περνούν μεγάλο μέρος της μέρας τους καθισμένοι ή παραμένοντας στην ίδια στάση για μεγάλες χρονικές περιόδους, ο πόνος στη μέση μπορεί να γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας.
Μια τυχαιοποιημένη κλινική δοκιμή υποδηλώνει ότι μια απλή παρέμβαση μπορεί να προσφέρει ανακούφιση. Γάλλοι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η προσθήκη μιας μαλακής, εύκαμπτης ζώνης στήριξης μείωσε τον πόνο και την αναπηρία περισσότερο απ’ ό,τι η συνήθης φροντίδα. Η μελέτη, που διεξήχθη σε 17 ιατρικά κέντρα στη Γαλλία και δημοσιεύθηκε στο JAMA Network Open, περιελάμβανε 168 ενήλικες ηλικίας 18-75 ετών που αντιμετώπιζαν ανεξήγητο πόνο στη μέση για διάστημα 1-6 μηνών. Μετά από 12 εβδομάδες, όσοι χρησιμοποιούσαν τη ζώνη παρουσίασαν μεγαλύτερη βελτίωση στο να εκτελούν καθημερινές δραστηριότητες, ενώ παράλληλα ήταν λιγότερο πιθανό να καταφύγουν σε παυσίπονα.
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Μια τυχαιοποιημένη κλινική δοκιμή υποδηλώνει ότι μια απλή παρέμβαση μπορεί να προσφέρει ανακούφιση. Γάλλοι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η προσθήκη μιας μαλακής, εύκαμπτης ζώνης στήριξης μείωσε τον πόνο και την αναπηρία περισσότερο απ’ ό,τι η συνήθης φροντίδα. Η μελέτη, που διεξήχθη σε 17 ιατρικά κέντρα στη Γαλλία και δημοσιεύθηκε στο JAMA Network Open, περιελάμβανε 168 ενήλικες ηλικίας 18-75 ετών που αντιμετώπιζαν ανεξήγητο πόνο στη μέση για διάστημα 1-6 μηνών. Μετά από 12 εβδομάδες, όσοι χρησιμοποιούσαν τη ζώνη παρουσίασαν μεγαλύτερη βελτίωση στο να εκτελούν καθημερινές δραστηριότητες, ενώ παράλληλα ήταν λιγότερο πιθανό να καταφύγουν σε παυσίπονα.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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