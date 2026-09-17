Η ζώνη μέσης προσφέρει ανακούφιση από τον πόνο και μειώνει τη λήψη παυσίπονων

Έως και το 80% των ανθρώπων θα βιώσει οσφυαλγία κάποια στιγμή στη ζωή του. Νέα κλινική δοκιμή εξέτασε την αποτελεσματικότητα της ζώνης οσφύος