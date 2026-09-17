Οι ασθενείς αποκτούν θεσμικό ρόλο στη διαμόρφωση πολιτικών για τον καρκίνο
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Δικαιώματα ασθενών ΕΛΛΟΚ Καρκίνος Υπουργείο Υγείας

Οι ασθενείς αποκτούν θεσμικό ρόλο στη διαμόρφωση πολιτικών για τον καρκίνο

Η ΕΛΛΟΚ αναγνωρίζεται επίσημα ως θεσμικός συνομιλητής της Πολιτείας για θέματα καρκίνου και δικαιωμάτων των ασθενών. Η εξέλιξη αυτή ενισχύει τη φωνή των ασθενών

Οι ασθενείς αποκτούν θεσμικό ρόλο στη διαμόρφωση πολιτικών για τον καρκίνο
ygeiamou.gr team
Ένα σημαντικό βήμα για την ουσιαστική συμμετοχή των ασθενών στη διαμόρφωση των πολιτικών για τον καρκίνο πραγματοποιείται με την επίσημη αναγνώριση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου (ΕΛΛΟΚ) ως συνομιλητή της Πολιτείας σε θέματα ογκολογικής περίθαλψης και δικαιωμάτων των ασθενών με καρκίνο.

Η αναγνώριση θεσμοθετήθηκε με την υπ’ αρ. ΠΔΛΥΥ/Γ.Π.οικ. 33445 Υπουργική Απόφαση του Υπουργείου Υγείας, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β΄ 5042/11.08.2026, και δεν έχει μόνο συμβολικό χαρακτήρα.

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ygeiamou.gr team
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