Οι ασθενείς αποκτούν θεσμικό ρόλο στη διαμόρφωση πολιτικών για τον καρκίνο

Η ΕΛΛΟΚ αναγνωρίζεται επίσημα ως θεσμικός συνομιλητής της Πολιτείας για θέματα καρκίνου και δικαιωμάτων των ασθενών. Η εξέλιξη αυτή ενισχύει τη φωνή των ασθενών