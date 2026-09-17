Πώς μπορεί η απώλεια βάρους να ενισχύσει τη γονιμότητα – Η ενδοκρινολόγος εξηγεί
Πώς μπορεί η απώλεια βάρους να ενισχύσει τη γονιμότητα – Η ενδοκρινολόγος εξηγεί
H απώλεια βάρους δεν είναι απλώς μια αισθητική ή μεταβολική παρέμβαση - Μπορεί να λειτουργήσει και ως παρέμβαση αναπαραγωγικής υγείας - Η ενδοκρινολόγος εξηγεί
Η παχυσαρκία δεν αποτελεί μόνο ένα μεταβολικό ή καρδιαγγειακό πρόβλημα. Επηρεάζει σημαντικά και το αναπαραγωγικό σύστημα, τόσο της γυναίκας, όσο και του άνδρα, καθώς ο λιπώδης ιστός είναι ένα ενεργό ενδοκρινικό όργανο που συμμετέχει στη ρύθμιση των φυλετικών ορμονών.
Στην παχυσαρκία, η ινσουλινοαντίσταση, η χρόνια φλεγμονή και οι μεταβολές στην SHBG, την πρωτεΐνη που δεσμεύει τις φυλετικές ορμόνες στο αίμα, μπορούν να διαταράξουν την ισορροπία ανδρογόνων και οιστρογόνων. Παράλληλα, επηρεάζεται ο άξονας υποθάλαμος – υπόφυση – γονάδες, ο βασικός δηλαδή μηχανισμός που ελέγχει την αναπαραγωγική λειτουργία.
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Στην παχυσαρκία, η ινσουλινοαντίσταση, η χρόνια φλεγμονή και οι μεταβολές στην SHBG, την πρωτεΐνη που δεσμεύει τις φυλετικές ορμόνες στο αίμα, μπορούν να διαταράξουν την ισορροπία ανδρογόνων και οιστρογόνων. Παράλληλα, επηρεάζεται ο άξονας υποθάλαμος – υπόφυση – γονάδες, ο βασικός δηλαδή μηχανισμός που ελέγχει την αναπαραγωγική λειτουργία.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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