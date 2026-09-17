ΕΟΔΥ: 45 νέες εισαγωγές ασθενών με COVID-19 και γρίπη την τελευταία εβδομάδα

Στα 33 τα νέα περιστατικά COVID-19 που χρειάστηκαν νοσηλεία και στα 12 της γρίπης – Σε χαμηλά επίπεδα παραμένει, συνολικά, η δραστηριότητα των αναπνευστικών ιών