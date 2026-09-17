ΕΟΔΥ: 45 νέες εισαγωγές ασθενών με COVID-19 και γρίπη την τελευταία εβδομάδα
ΕΟΔΥ: 45 νέες εισαγωγές ασθενών με COVID-19 και γρίπη την τελευταία εβδομάδα
Στα 33 τα νέα περιστατικά COVID-19 που χρειάστηκαν νοσηλεία και στα 12 της γρίπης – Σε χαμηλά επίπεδα παραμένει, συνολικά, η δραστηριότητα των αναπνευστικών ιών
Σε χαμηλά επίπεδα εξακολουθεί να κινείται η δραστηριότητα των αναπνευστικών ιών στη χώρα, σύμφωνα με τη νέα εβδομαδιαία έκθεση του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) για το διάστημα 7 έως 13 Σεπτεμβρίου 2026.
Στην περίπτωση της COVID-19, η θετικότητα παραμένει περιορισμένη, ενώ καταγράφηκαν 33 νέες εισαγωγές σε νοσοκομεία, έναντι 21 την προηγούμενη εβδομάδα. Παρά την εβδομαδιαία αύξηση, ο Οργανισμός σημειώνει ότι από την αρχή του καλοκαιριού καταγράφονται μόνο σποραδικά περιστατικά.
Την ίδια εβδομάδα δεν σημειώθηκε νέα διασωλήνωση ή θάνατος από COVID-19.
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Στην περίπτωση της COVID-19, η θετικότητα παραμένει περιορισμένη, ενώ καταγράφηκαν 33 νέες εισαγωγές σε νοσοκομεία, έναντι 21 την προηγούμενη εβδομάδα. Παρά την εβδομαδιαία αύξηση, ο Οργανισμός σημειώνει ότι από την αρχή του καλοκαιριού καταγράφονται μόνο σποραδικά περιστατικά.
Την ίδια εβδομάδα δεν σημειώθηκε νέα διασωλήνωση ή θάνατος από COVID-19.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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