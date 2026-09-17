Διεθνές εκπαιδευτικό Masterclass για τη διεγχειρητική νευροπαρακολούθηση στη χειρουργική θυρεοειδούς στην Αθήνα

Η διοργάνωση, που πραγματοποιείται στο αμφιθέατρο του Νοσοκομείου Ερρίκος Ντυνάν, αποτελεί σημείο συνάντησης της σύγχρονης τεχνολογίας, της χειρουργικής εμπειρίας και της πρακτικής εκπαίδευσης, συμβάλλοντας στη διάδοση των νεότερων τεχνικών της ενδοκρινικής χειρουργικής και στην ασφαλέστερη εφαρμογή τους στην κλινική πράξη