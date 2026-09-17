Διεθνές εκπαιδευτικό Masterclass για τη διεγχειρητική νευροπαρακολούθηση στη χειρουργική θυρεοειδούς στην Αθήνα
Διεθνές εκπαιδευτικό Masterclass για τη διεγχειρητική νευροπαρακολούθηση στη χειρουργική θυρεοειδούς στην Αθήνα
Η διοργάνωση, που πραγματοποιείται στο αμφιθέατρο του Νοσοκομείου Ερρίκος Ντυνάν, αποτελεί σημείο συνάντησης της σύγχρονης τεχνολογίας, της χειρουργικής εμπειρίας και της πρακτικής εκπαίδευσης, συμβάλλοντας στη διάδοση των νεότερων τεχνικών της ενδοκρινικής χειρουργικής και στην ασφαλέστερη εφαρμογή τους στην κλινική πράξη
Το Τμήμα Ενδοκρινικής Χειρουργικής του Νοσοκομείου Ερρίκος Ντυνάν διοργανώνει στην Αθήνα το διεθνές εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Mastering Intraoperative Neuromonitoring in Thyroid Surgery», ένα ολοκληρωμένο Masterclass αφιερωμένο στις σύγχρονες εφαρμογές της διεγχειρητικής νευροπαρακολούθησης στη χειρουργική του θυρεοειδούς. Η εκπαιδευτική δραστηριότητα θα πραγματοποιηθεί στις 18 Σεπτεμβρίου 2026, στο Αμφιθέατρο του Νοσοκομείου Ερρίκος Ντυνάν.
Στόχος του προγράμματος είναι να προσφέρει στους συμμετέχοντες ουσιαστική θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση τόσο στη διαλείπουσα όσο και στη συνεχή διεγχειρητική νευροπαρακολούθηση, τεχνολογία που αποσκοπεί στην προστασία των νεύρων που ελέγχουν την κινητικότητα των φωνητικών χορδών και κατ’ επέκταση την ομιλία κατά την Θυρεοειδεκτομή. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην ορθή εφαρμογή των τεχνικών, στην ερμηνεία των σημάτων, στην αντιμετώπιση τεχνικών προβλημάτων και, κυρίως, στην αξιοποίηση των πληροφοριών της νευροπαρακολούθησης για τη λήψη χειρουργικών αποφάσεων με γνώμονα την ασφάλεια του ασθενούς.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Στόχος του προγράμματος είναι να προσφέρει στους συμμετέχοντες ουσιαστική θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση τόσο στη διαλείπουσα όσο και στη συνεχή διεγχειρητική νευροπαρακολούθηση, τεχνολογία που αποσκοπεί στην προστασία των νεύρων που ελέγχουν την κινητικότητα των φωνητικών χορδών και κατ’ επέκταση την ομιλία κατά την Θυρεοειδεκτομή. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην ορθή εφαρμογή των τεχνικών, στην ερμηνεία των σημάτων, στην αντιμετώπιση τεχνικών προβλημάτων και, κυρίως, στην αξιοποίηση των πληροφοριών της νευροπαρακολούθησης για τη λήψη χειρουργικών αποφάσεων με γνώμονα την ασφάλεια του ασθενούς.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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