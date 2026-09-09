Γονείς: 10 συμβουλές για το πρωτάκι που τραυλίζει

Ο κ. Γιώργος Φούρλας, Λογοθεραπευτής - Εξειδικευμένος Θεραπευτής Τραυλισμού, παραθέτει δέκα συμβουλές που μπορούν να βοηθήσουν την προσαρμογή του παιδιού με τραυλισμό στην πρώτη τάξη και να μειώσουν την αγωνία των γονέων