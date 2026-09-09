Γονείς: 10 συμβουλές για το πρωτάκι που τραυλίζει
Γονείς: 10 συμβουλές για το πρωτάκι που τραυλίζει
Ο κ. Γιώργος Φούρλας, Λογοθεραπευτής - Εξειδικευμένος Θεραπευτής Τραυλισμού, παραθέτει δέκα συμβουλές που μπορούν να βοηθήσουν την προσαρμογή του παιδιού με τραυλισμό στην πρώτη τάξη και να μειώσουν την αγωνία των γονέων
Tα παιδιά που ξεκινούν το δημοτικό σχολείο θα κληθούν σε λίγες μέρες να προσαρμοστούν σε μια νέα, διαφορετική από τις προηγούμενες χρονιές, σχολική πραγματικότητα. Νέο μεγαλύτερο κτήριο με περισσότερα παιδιά, νέα πρόσωπα, απαιτητικό και κουραστικό ωράριο (ειδικά στο ολοήμερο σχολείο), διαφορετικός τρόπος διδασκαλίας και μελέτης, πρόσθετες εξωσχολικές δραστηριότητες.
Το «πρωτάκι» που τραυλίζει δεν είναι διαφορετικό από τα «πρωτάκια» που δεν τραυλίζουν. Δεν διαφοροποιείται από τον γενικό πληθυσμό ως προς την ετοιμότητά του να παρακολουθήσει την πρώτη τάξη και έχει να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις του νέου και διαφορετικού, όπως και τα άλλα παιδιά. Ωστόσο, η μετάβαση στη νέα πραγματικότητα του δημοτικού που περιγράψαμε παραπάνω, μπορεί να δημιουργεί πιέσεις στη ροή της ομιλίας κάποιων παιδιών με τραυλισμό και εύλογα οι γονείς ανησυχούν για την πιθανή επιδείνωση ή επανεμφάνιση του τραυλισμού.
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Το «πρωτάκι» που τραυλίζει δεν είναι διαφορετικό από τα «πρωτάκια» που δεν τραυλίζουν. Δεν διαφοροποιείται από τον γενικό πληθυσμό ως προς την ετοιμότητά του να παρακολουθήσει την πρώτη τάξη και έχει να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις του νέου και διαφορετικού, όπως και τα άλλα παιδιά. Ωστόσο, η μετάβαση στη νέα πραγματικότητα του δημοτικού που περιγράψαμε παραπάνω, μπορεί να δημιουργεί πιέσεις στη ροή της ομιλίας κάποιων παιδιών με τραυλισμό και εύλογα οι γονείς ανησυχούν για την πιθανή επιδείνωση ή επανεμφάνιση του τραυλισμού.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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