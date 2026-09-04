Πώς μπορεί ένα σαλιγκάρι να σώσει μια καρδιά – Μελέτη στο Nature με Έλληνα επικεφαλής απαντά
Πώς μπορεί ένα σαλιγκάρι να σώσει μια καρδιά – Μελέτη στο Nature με Έλληνα επικεφαλής απαντά
Μελέτη με επικεφαλής τον καθηγητή Ευάγγελο Μιχελάκη δείχνει ότι μόριο εμπνευσμένο από τη χειμέρια και θερινή νάρκη των σαλιγκαριών προστάτευσε καρδιές ποντικών από μεταβολικό στρες
Ένα μόριο που εντοπίστηκε σε σαλιγκάρια σε κατάσταση νάρκης μπορεί να ανοίξει ένα νέο δρόμο στην προστασία οργάνων πριν από τη μεταμόσχευση.
Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο Nature Communications και φέρει την υπογραφή ερευνητών του Πανεπιστημίου της Αλμπέρτα, με επικεφαλής τον καθηγητή, κ. Ευάγγελο Μιχελάκη, περιγράφει την ανακάλυψη ενός παράγοντα που οδηγεί σε «νάρκη» τα σαλιγκάρια και προσφέρει καρδιοπροστασία σε ποντίκια.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο Nature Communications και φέρει την υπογραφή ερευνητών του Πανεπιστημίου της Αλμπέρτα, με επικεφαλής τον καθηγητή, κ. Ευάγγελο Μιχελάκη, περιγράφει την ανακάλυψη ενός παράγοντα που οδηγεί σε «νάρκη» τα σαλιγκάρια και προσφέρει καρδιοπροστασία σε ποντίκια.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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