Πώς μπορεί ένα σαλιγκάρι να σώσει μια καρδιά – Μελέτη στο Nature με Έλληνα επικεφαλής απαντά
YGEIAMOU.GR
Μεταμοσχεύσεις Μακροζωία Γήρανση

Πώς μπορεί ένα σαλιγκάρι να σώσει μια καρδιά – Μελέτη στο Nature με Έλληνα επικεφαλής απαντά

Μελέτη με επικεφαλής τον καθηγητή Ευάγγελο Μιχελάκη δείχνει ότι μόριο εμπνευσμένο από τη χειμέρια και θερινή νάρκη των σαλιγκαριών προστάτευσε καρδιές ποντικών από μεταβολικό στρες

Πώς μπορεί ένα σαλιγκάρι να σώσει μια καρδιά – Μελέτη στο Nature με Έλληνα επικεφαλής απαντά
Σαβίνα Αποστολοπούλου
Ένα μόριο που εντοπίστηκε σε σαλιγκάρια σε κατάσταση νάρκης μπορεί να ανοίξει ένα νέο δρόμο στην προστασία οργάνων πριν από τη μεταμόσχευση.

Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο Nature Communications και φέρει την υπογραφή ερευνητών του Πανεπιστημίου της Αλμπέρτα, με επικεφαλής τον καθηγητή, κ. Ευάγγελο Μιχελάκη, περιγράφει την ανακάλυψη ενός παράγοντα που οδηγεί σε «νάρκη» τα σαλιγκάρια και προσφέρει καρδιοπροστασία σε ποντίκια.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Σαβίνα Αποστολοπούλου
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης