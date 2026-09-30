10 τρόποι που οι άλλοι σας χειραγωγούν και πώς να το καταλάβετε
10 τρόποι που οι άλλοι σας χειραγωγούν και πώς να το καταλάβετε
Από την καλλιέργεια ενοχών μέχρι την υπερβολική εκδήλωση ενδιαφέροντος, η χειραγώγηση δεν είναι πάντα προφανής - Πότε η καθημερινή επιρροή μετατρέπεται σε πίεση που υπονομεύει την κρίση και τις επιλογές μας
Ένας σύντροφος εκφράζει το παράπονό του. Ένας φίλος επιμένει να βγούμε, ενώ έχουμε αρνηθεί. Ένας πωλητής προσπαθεί να μας αλλάξει γνώμη για μια αγορά. Η προσπάθεια να επηρεάσουμε τους άλλους αποτελεί μέρος της καθημερινότητας. Πότε, όμως, η πειθώ μετατρέπεται σε χειραγώγηση;
Σε άρθρο του στο Psychology Today, ο Arash Emamzadeh, με σπουδές στη γενετική και την ψυχολογία στο Πανεπιστήμιο της Βρετανικής Κολομβίας και μεταπτυχιακές σπουδές στην κλινική ψυχολογία και τη νευροψυχολογία στις ΗΠΑ, εξετάζει δέκα τρόπους με τους οποίους η επιρροή μπορεί να περιορίσει την αυτονομία μας.
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Σε άρθρο του στο Psychology Today, ο Arash Emamzadeh, με σπουδές στη γενετική και την ψυχολογία στο Πανεπιστήμιο της Βρετανικής Κολομβίας και μεταπτυχιακές σπουδές στην κλινική ψυχολογία και τη νευροψυχολογία στις ΗΠΑ, εξετάζει δέκα τρόπους με τους οποίους η επιρροή μπορεί να περιορίσει την αυτονομία μας.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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