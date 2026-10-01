Ασφάλιση Υγείας: Το λάθος που κάνουν πολλοί πριν αποφασίσουν
Ασφάλιση Υγείας: Το λάθος που κάνουν πολλοί πριν αποφασίσουν
Πόσο κοστίζει πραγματικά μια ασφάλιση Υγείας και τι μπορεί να καλύψει; Η σωστή ενημέρωση μπορεί να ανατρέψει όσα πιστεύουμε - Ενημερωθείτε
Οι ασφαλίσεις Υγείας στην Ελλάδα αναπτύσσονται με σταθερό ρυθμό, δείχνοντας ότι όλο και περισσότεροι πολίτες αποφασίζουν να αποκτήσουν ένα ιδιωτικό πρόγραμμα. Ωστόσο, παραμένουν πολύ περισσότεροι εκείνοι που, παρότι εκφράζουν ενδιαφέρον, τελικά δεν προχωρούν στην ασφάλισή τους.
Οι λόγοι ποικίλλουν. Κάποιοι αναφέρουν ότι δεν γνωρίζουν επαρκώς τι ακριβώς προσφέρει ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα Υγείας, ενώ άλλοι θεωρούν ότι το ετήσιο ασφάλιστρο είναι υψηλό. Υπάρχουν, επίσης, πολίτες που επιλέγουν να στηρίζονται αποκλειστικά στο δημόσιο σύστημα Υγείας. Πίσω από αρκετούς από αυτούς τους ενδοιασμούς, όμως, βρίσκεται ένα σημαντικό ζήτημα: το κενό ενημέρωσης γύρω από την ιδιωτική ασφάλιση Υγείας.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Οι λόγοι ποικίλλουν. Κάποιοι αναφέρουν ότι δεν γνωρίζουν επαρκώς τι ακριβώς προσφέρει ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα Υγείας, ενώ άλλοι θεωρούν ότι το ετήσιο ασφάλιστρο είναι υψηλό. Υπάρχουν, επίσης, πολίτες που επιλέγουν να στηρίζονται αποκλειστικά στο δημόσιο σύστημα Υγείας. Πίσω από αρκετούς από αυτούς τους ενδοιασμούς, όμως, βρίσκεται ένα σημαντικό ζήτημα: το κενό ενημέρωσης γύρω από την ιδιωτική ασφάλιση Υγείας.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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