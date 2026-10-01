Σίδηρος: Οι 5 διατροφικές κινήσεις που χρειάζονται προσοχή όταν είναι αυξημένος
Σίδηρος: Οι 5 διατροφικές κινήσεις που χρειάζονται προσοχή όταν είναι αυξημένος
Ο σίδηρος είναι απαραίτητος για τον οργανισμό, αλλά η υπερβολική συσσώρευσή του μπορεί να βλάψει ζωτικά όργανα. Ποιες τροφές χρειάζονται προσοχή και πώς επηρεάζουν την απορρόφησή του καφές, τσάι και βιταμίνη C
Η έλλειψη σιδήρου είναι συχνή και μπορεί να αντιμετωπιστεί, όταν χρειάζεται, με διατροφικές αλλαγές ή συμπληρώματα. Τι συμβαίνει, όμως, όταν ο οργανισμός έχει περισσότερο σίδηρο απ’ όσο χρειάζεται;
Όπως εξηγεί στο The Conversation η Alexandra Cremona, Λέκτορας Ανθρώπινης Διατροφής και Διαιτολογίας στο Πανεπιστήμιο του Λίμερικ, η υπερβολική συσσώρευση σιδήρου μπορεί επίσης να γίνει επικίνδυνη. Η περίσσειά του αποθηκεύεται σε όργανα όπως το ήπαρ, η καρδιά και το πάγκρεας και, με την πάροδο του χρόνου, μπορεί να προκαλέσει ηπατική βλάβη, καρδιακά προβλήματα και διαταραχές του σακχάρου, ακόμη και διαβήτη.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Όπως εξηγεί στο The Conversation η Alexandra Cremona, Λέκτορας Ανθρώπινης Διατροφής και Διαιτολογίας στο Πανεπιστήμιο του Λίμερικ, η υπερβολική συσσώρευση σιδήρου μπορεί επίσης να γίνει επικίνδυνη. Η περίσσειά του αποθηκεύεται σε όργανα όπως το ήπαρ, η καρδιά και το πάγκρεας και, με την πάροδο του χρόνου, μπορεί να προκαλέσει ηπατική βλάβη, καρδιακά προβλήματα και διαταραχές του σακχάρου, ακόμη και διαβήτη.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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