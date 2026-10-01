Σίδηρος: Οι 5 διατροφικές κινήσεις που χρειάζονται προσοχή όταν είναι αυξημένος

Ο σίδηρος είναι απαραίτητος για τον οργανισμό, αλλά η υπερβολική συσσώρευσή του μπορεί να βλάψει ζωτικά όργανα. Ποιες τροφές χρειάζονται προσοχή και πώς επηρεάζουν την απορρόφησή του καφές, τσάι και βιταμίνη C