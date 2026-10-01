Σίδηρος: Οι 5 διατροφικές κινήσεις που χρειάζονται προσοχή όταν είναι αυξημένος
YGEIAMOU.GR
Σίδηρος Θαλασσαιμία

Σίδηρος: Οι 5 διατροφικές κινήσεις που χρειάζονται προσοχή όταν είναι αυξημένος

Ο σίδηρος είναι απαραίτητος για τον οργανισμό, αλλά η υπερβολική συσσώρευσή του μπορεί να βλάψει ζωτικά όργανα. Ποιες τροφές χρειάζονται προσοχή και πώς επηρεάζουν την απορρόφησή του καφές, τσάι και βιταμίνη C

Σίδηρος: Οι 5 διατροφικές κινήσεις που χρειάζονται προσοχή όταν είναι αυξημένος
Βίκυ Βενιού
Η έλλειψη σιδήρου είναι συχνή και μπορεί να αντιμετωπιστεί, όταν χρειάζεται, με διατροφικές αλλαγές ή συμπληρώματα. Τι συμβαίνει, όμως, όταν ο οργανισμός έχει περισσότερο σίδηρο απ’ όσο χρειάζεται;

Όπως εξηγεί στο The Conversation η Alexandra Cremona, Λέκτορας Ανθρώπινης Διατροφής και Διαιτολογίας στο Πανεπιστήμιο του Λίμερικ, η υπερβολική συσσώρευση σιδήρου μπορεί επίσης να γίνει επικίνδυνη. Η περίσσειά του αποθηκεύεται σε όργανα όπως το ήπαρ, η καρδιά και το πάγκρεας και, με την πάροδο του χρόνου, μπορεί να προκαλέσει ηπατική βλάβη, καρδιακά προβλήματα και διαταραχές του σακχάρου, ακόμη και διαβήτη.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Βίκυ Βενιού
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης