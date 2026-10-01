Μετά τον καρκίνο, μια δεύτερη μάχη στο σχολείο – Ακάλυπτες οι ανάγκες για 1 στα 3 παιδιά με τη νόσο
YGEIAMOU.GR
ΚΑΡΚΙΝΑΚΙ Παιδικός καρκίνος

Μετά τον καρκίνο, μια δεύτερη μάχη στο σχολείο – Ακάλυπτες οι ανάγκες για 1 στα 3 παιδιά με τη νόσο

Νέα πανελλαδική έρευνα αποκαλύπτει τα κενά στην υποστήριξη των παιδιών στην επιστροφή τους στο σχολείο μετά τον καρκίνο και τις αλλαγές που ζητούν οι οικογένειες

Μετά τον καρκίνο, μια δεύτερη μάχη στο σχολείο – Ακάλυπτες οι ανάγκες για 1 στα 3 παιδιά με τη νόσο
ygeiamou.gr team
Σημαντικά κενά στην επιστροφή των παιδιών και εφήβων με εμπειρία καρκίνου στο σχολείο καταγράφει πανελλαδική έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος SUPERHERO SCHOOL (ERASMUS+), στο οποίο συμμετέχει η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «ΚΑΡΚΙΝΑΚΙ – Ενημέρωση για τον καρκίνο στην παιδική & εφηβική ηλικία».

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, περίπου 1 στα 3 παιδιά (31,2%) έχει ανάγκες υποστήριξης που παραμένουν ακάλυπτες από το σχολείο, ενώ στο 66,4% των περιπτώσεων δεν υπάρχει συγκεκριμένος επαγγελματίας υπεύθυνος για τον συντονισμό της επανένταξης.

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ygeiamou.gr team
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