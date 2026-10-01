Καρδιακή ανακοπή: 3 στους 10 Έλληνες δεν θυμούνται το 166 – Πόσοι γνωρίζουν ΚΑΡΠΑ

Οι Έλληνες γνωρίζουν τη σημασία της καρδιαγγειακής υγείας, αλλά συχνά δυσκολεύονται να αναγνωρίσουν τα συμπτώματα και να αντιδράσουν σωστά σε ένα επείγον περιστατικό. Παράλληλα, υπάρχει σημαντικό κενό στην πρακτική εκπαίδευση