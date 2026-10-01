Καρδιακή ανακοπή: 3 στους 10 Έλληνες δεν θυμούνται το 166 – Πόσοι γνωρίζουν ΚΑΡΠΑ
Καρδιακή ανακοπή: 3 στους 10 Έλληνες δεν θυμούνται το 166 – Πόσοι γνωρίζουν ΚΑΡΠΑ
Οι Έλληνες γνωρίζουν τη σημασία της καρδιαγγειακής υγείας, αλλά συχνά δυσκολεύονται να αναγνωρίσουν τα συμπτώματα και να αντιδράσουν σωστά σε ένα επείγον περιστατικό. Παράλληλα, υπάρχει σημαντικό κενό στην πρακτική εκπαίδευση
Ξέρουμε ότι τα καρδιαγγειακά νοσήματα είναι σοβαρά. Ξέρουμε ότι το κάπνισμα, η παχυσαρκία και η υπέρταση επιβαρύνουν την καρδιά. Ξέρουμε ότι ο πόνος στο στήθος μπορεί να σημαίνει έμφραγμα και ότι σε μια καρδιακή ανακοπή χρειάζεται άμεση αντίδραση. Όμως, όταν η θεωρητική γνώση πρέπει να μετατραπεί σε πράξη, η εικόνα δεν είναι το ίδιο καθησυχαστική.
Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα της πανελλαδικής έρευνας της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε από τη MARC σε 1.211 πολίτες ηλικίας 18 ετών και άνω. Τα ευρήματα της μελέτης δείχνουν ότι οι Έλληνες γνωρίζουν αρκετά για την καρδιαγγειακή υγεία. Δεν είναι όμως πάντοτε βέβαιο ότι γνωρίζουν αρκετά για να αντιδράσουν σωστά όταν τα δευτερόλεπτα μετρούν.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα της πανελλαδικής έρευνας της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας, που πραγματοποιήθηκε από τη MARC σε 1.211 πολίτες ηλικίας 18 ετών και άνω. Τα ευρήματα της μελέτης δείχνουν ότι οι Έλληνες γνωρίζουν αρκετά για την καρδιαγγειακή υγεία. Δεν είναι όμως πάντοτε βέβαιο ότι γνωρίζουν αρκετά για να αντιδράσουν σωστά όταν τα δευτερόλεπτα μετρούν.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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