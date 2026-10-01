5 νέες θεραπευτικές εξελίξεις που αλλάζουν τη φροντίδα της καρδιάς
5 νέες θεραπευτικές εξελίξεις που αλλάζουν τη φροντίδα της καρδιάς
Η σύγχρονη Καρδιολογία στρέφεται σε πιο εξατομικευμένες και λιγότερο επεμβατικές θεραπείες. Πέντε σημαντικές εξελίξεις δείχνουν πώς αλλάζει η αντιμετώπιση των καρδιαγγειακών νοσημάτων
*Γράφουν ο κ. Κωνσταντίνος Τσιούφης, καθηγητής Καρδιολογίας και Διευθυντής της Α’ Καρδιολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών στο Ιπποκράτειο Γ.Ν Αθηνών και ο κ. Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου, Καρδιολόγος
Η αντιμετώπιση των καρδιαγγειακών νοσημάτων βρίσκεται σήμερα σε μια περίοδο σημαντικών αλλαγών. Η πρόοδος δεν αφορά μόνο στην ανάπτυξη νέων φαρμάκων και τεχνικών, αλλά κυρίως σε μια πιο στοχευμένη και εξατομικευμένη προσέγγιση στη θεραπεία, με βάση το προφίλ, τον καρδιαγγειακό κίνδυνο και τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε ασθενούς.
Η εξέλιξη αυτή είναι ιδιαίτερα εμφανής σε πολλούς τομείς της σύγχρονης καρδιολογίας. Νεότερες μοριακές θεραπείες συμβάλλουν στη ρύθμιση της χοληστερόλης, σύγχρονες παρεμβατικές μέθοδοι διευρύνουν τις δυνατότητες αντιμετώπισης της αρτηριακής υπέρτασης, ενώ νέες θεραπείες προσφέρουν σημαντικές δυνατότητες για τη βελτίωση του καρδιομεταβολικού προφίλ ασθενών με παχυσαρκία. Παράλληλα, η εξέλιξη της επεμβατικής καρδιολογίας επιτρέπει την αντιμετώπιση ολοένα και πιο σύνθετων προβλημάτων διαδερμικά, με καθετήρα και χωρίς την ανάγκη ανοικτού χειρουργείου, με ταχύτερη ανάρρωση και μικρότερη διάρκεια νοσηλείας.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Η αντιμετώπιση των καρδιαγγειακών νοσημάτων βρίσκεται σήμερα σε μια περίοδο σημαντικών αλλαγών. Η πρόοδος δεν αφορά μόνο στην ανάπτυξη νέων φαρμάκων και τεχνικών, αλλά κυρίως σε μια πιο στοχευμένη και εξατομικευμένη προσέγγιση στη θεραπεία, με βάση το προφίλ, τον καρδιαγγειακό κίνδυνο και τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε ασθενούς.
Η εξέλιξη αυτή είναι ιδιαίτερα εμφανής σε πολλούς τομείς της σύγχρονης καρδιολογίας. Νεότερες μοριακές θεραπείες συμβάλλουν στη ρύθμιση της χοληστερόλης, σύγχρονες παρεμβατικές μέθοδοι διευρύνουν τις δυνατότητες αντιμετώπισης της αρτηριακής υπέρτασης, ενώ νέες θεραπείες προσφέρουν σημαντικές δυνατότητες για τη βελτίωση του καρδιομεταβολικού προφίλ ασθενών με παχυσαρκία. Παράλληλα, η εξέλιξη της επεμβατικής καρδιολογίας επιτρέπει την αντιμετώπιση ολοένα και πιο σύνθετων προβλημάτων διαδερμικά, με καθετήρα και χωρίς την ανάγκη ανοικτού χειρουργείου, με ταχύτερη ανάρρωση και μικρότερη διάρκεια νοσηλείας.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα