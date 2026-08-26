Ήρθε η ώρα για τα φρούτα – «βασιλιάδες» του καλοκαιριού – Απολαύστε τα χωρίς ενοχές

Τι προσφέρουν τα σύκα στο έντερο και την καρδιαγγειακή υγεία, πώς να τα εντάξετε στη διατροφή σας και πότε χρειάζεται προσοχή - Η κυρία Φλώρα Λουκιανού, Κλινική Διαιτολόγος – Αθλητική Διατροφολόγος, εξηγεί