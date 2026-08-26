Ήρθε η ώρα για τα φρούτα – «βασιλιάδες» του καλοκαιριού – Απολαύστε τα χωρίς ενοχές
Ήρθε η ώρα για τα φρούτα – «βασιλιάδες» του καλοκαιριού – Απολαύστε τα χωρίς ενοχές
Τι προσφέρουν τα σύκα στο έντερο και την καρδιαγγειακή υγεία, πώς να τα εντάξετε στη διατροφή σας και πότε χρειάζεται προσοχή - Η κυρία Φλώρα Λουκιανού, Κλινική Διαιτολόγος – Αθλητική Διατροφολόγος, εξηγεί
Στο τέλος του καλοκαιριού, τα σύκα πρωταγωνιστούν στο πιάτο μας, αλλά ταυτόχρονα είναι από τα φρούτα που πολλοί αποφεύγουν, με τον φόβο ότι είναι πλούσια σε ζάχαρη και θερμίδες.
Τι πραγματικά ισχύει για τα σύκα;
Τα σύκα μπορούν να μας προσφέρουν πολλά σημαντικά οφέλη και να αποτελέσουν μέρος μιας ισορροπημένης διατροφής.
1. Συμβάλλουν στην υγεία του εντέρου
Τα σύκα είναι πλούσια σε διαλυτές και αδιάλυτες φυτικές ίνες, οι οποίες συμβάλλουν στην καλή λειτουργία του εντέρου και τη βελτίωση της δυσκοιλιότητας. Παράλληλα, οι φυτικές ίνες τους έχουν πρεβιοτική δράση, λειτουργώντας ως τροφή για τα ωφέλιμα βακτήρια του εντέρου και βοηθώντας στη διατήρηση ενός υγιούς εντερικού μικροβιώματος.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Τι πραγματικά ισχύει για τα σύκα;
Τα σύκα μπορούν να μας προσφέρουν πολλά σημαντικά οφέλη και να αποτελέσουν μέρος μιας ισορροπημένης διατροφής.
1. Συμβάλλουν στην υγεία του εντέρου
Τα σύκα είναι πλούσια σε διαλυτές και αδιάλυτες φυτικές ίνες, οι οποίες συμβάλλουν στην καλή λειτουργία του εντέρου και τη βελτίωση της δυσκοιλιότητας. Παράλληλα, οι φυτικές ίνες τους έχουν πρεβιοτική δράση, λειτουργώντας ως τροφή για τα ωφέλιμα βακτήρια του εντέρου και βοηθώντας στη διατήρηση ενός υγιούς εντερικού μικροβιώματος.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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